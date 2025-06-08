Сегодня 05:47 Вопрос о захоронении Ленина заморожен. Как Мавзолей стал политическим инструментом 0 0 0 Фото: Владимир Ленин на фоне своего Мавзолея на Красной площади / РИА «Новости» Общество

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У правительства России нет планов выносить тело Ленина из Мавзолея — хватает других вопросов и проблем. Историки и политологи также уверены, что время еще не пришло. К вождю пролетариата до сих пор выстаиваются очереди, хотя споры о его захоронении не утихают.

Как Ленин попал в мавзолей Вождь Октябрьской социалистической революции Владимир Ульянов скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Его тело было решено забальзамировать и поместить в специально сконструированный для этого первый — деревянный — мавзолей. Позже, в 1930 году, была возведена гранитная усыпальница.

Фото: Boris Kavashkin / www.globallookpress.com

После распада СССР в СМИ периодически поднимался вопрос о необходимости захоронить тело Ильича, однако, несмотря на смену политического строя, власти не спешили с подобным решением. Сейчас подобные предложения чаще всего звучат накануне годовщины рождения или смерти Ленина.

Идею сохранить тело вождя революции принадлежала рабочим из дальних регионов страны — они искренне хотели проститься с Лениным, но понимали, что не успеют попасть на похороны. Хотя многие члены правительства, в том числе и Иосиф Сталин, были против такого решения, идею о бальзамировании все-таки приняли. Биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев предложили способ долговременного бальзамирования. Лабораторию разместили прямо в деревянном мавзолее, который закрыли для посетителей. Для сохранности тела использовали смесь из формалина, ацетата калия и глицерина.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Однако метод сохранения останков, которые испробовали советские ученые, требовал постоянных процедур. В противном случае тело Ленина давно бы ссохлось и распалось в прах. Поэтому работа не прекращалась даже во время войны и эвакуации. Военный историк Борис Юлин подсчитал, что только в 2017 году содержание Ильича обошлось государству в сумму около 17 миллионов рублей, писал сайт «Звезда». Кто еще мог лежать в Мавзолее Ленина Когда скончался Иосиф Сталин, его тело также решено было бальзамировать и поместить в Мавзолей. Для этого фасад усыпальницы замазали надпись «Ленин» и написали две фамилии малиновой краской — «Ленин, Сталин». При этом в светлые головы ЦК КПСС пришла идея впредь также увековечивать всех выдающихся деятелей государства. Разумеется, Мавзолей был для этого мал, и тогда решили отстроить монументальный пантеон, в который также будет открыт доступ широким массам. Первоначально его планировали возвести на месте ГУМа, но потом решили отказаться от этой идеи. Тогда правительственная трибуна на пантеоне оказывалась напротив существующего Мавзолея.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Также был вариант поставить пантеон на Софийской набережной. Однако всему положил конец известный доклад Никиты Хрущева о культе личности. Через несколько лет Сталина тихо вынесли из Мавзолея, а про идею пантеона забыли. Хотя в народе еще долго ходил анекдот о том, что Никита Хрущев так освобождал себе посмертное место возле Ленина. Почему власти заморозили вопрос о Ленине Политтехнолог и политолог Алена Август рассказала 360.ru, что если бы, кроме тела Ленина, не было никакой идеологии, то вопрос с захоронением вождя Октябрьской революции решился бы проще. Однако за этим именем стоит огромная история государства и идеологической борьбы. «Есть история давняя, которая не слишком тревожит, вы же не сильно переживаете, оттого что мамонты вымерли? А Ленин гораздо моложе мамонтов, и еще живо несколько поколений, которые воспитаны на этой идеологии. Поэтому ворошить свежую историю всегда очень чревато. И власти поступают правильно, пока заморозив этот вопрос», — сказал Алена Август.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Она отметила, что тело Ленина уже стало своего рода политическим инструментом. Как только вопрос захоронения Ильича начнет переходить в практическую плоскость, начнутся демонстрации коммунистов, радикалов, националистов. Чем дальше исторический факт, тем спокойнее к нему относятся люди.

К Мавзолею до сих пор стоят очереди Дипломат, политолог и историк Виктор Мизин в разговоре с 360.ru отметил, что коммунистическая партия в России не запрещена и немало жителей страны исповедуют левые взгляды и тоскуют по Советскому Союзу, придерживаются коммунистических идеалов. «Поэтому то, что власти не спешат с захоронением Ленина, по-своему мудрое решение, чтобы не вызвать определенную турбулентность. Мы же видим, какое количество людей с красными флагами у нас выходят на разные праздники. Хотя, конечно, я бы уже давно его похоронил. Но это вызовет бурю возмущения у этой части нашего населения», — сказал Виктор Мизин. При этом историк обратил внимание, что к Мавзолею до сих пор выстраиваются довольно большие очереди. Вождя мирового пролетариата хотят увидеть не только адепты и приверженцы его учения, но и просто любопытствующие. Особенно много людей на Красной площади появилось перед закрытием Мавзолея Ленина на реставрацию. Ремонт закончится в июне 2027 года.