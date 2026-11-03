Хабиб и Аленушка создали клип ко Дню народного единства из детских рисунков
Ко Дню народного единства Хабиб и Аленушка представили клип «Родина моя». В основу видео легли детские рисунки, собранные со всей России — они стали центральными образами клипа.
С помощью рисунков создатели раскрыли темы национального многообразия, семейных традиций, дружбы и сплоченности. Особое внимание уделили идее будущего: авторы подчеркнули, что именно дети уже сегодня своими руками начинают формировать его.
В основу релиза легла культовая композиция Давида Тухманова, написанная на стихи Роберта Рождественского. Песня впервые прозвучала еще в 1970‑х, а наиболее известным стало ее исполнение Софией Ротару.
Теперь, спустя полвека, песня звучит по‑новому, получив современную визуальную интерпретацию, при этом не потеряв ключевого смысла: Россия — огромная страна, где бок о бок живут разные народы, а объединяет их общая Родина, история и чувство принадлежности к ней.
Одна страна — тысячи детских историй
Главная задумка клипа — раскрыть образ России сквозь призму детского восприятия. Авторы отказались от традиционных символов, торжественных мероприятий и привычных пейзажных образов: вместо них в центре внимания — детские рисунки, в которых воплотили то, что по-настоящему дорого каждому ребенку.
В центре видео — оригинальная художественная галерея: на ее светлых стенах выставлены детские рисунки, запечатлевшие разные регионы России. Под работами можно прочесть названия городов — Якутск, Грозный, Владикавказ, Кострома и другие. Хабиб и Аленушка будто путешествуют по этой выставке, знакомятся с детскими представлениями о малой родине, родных людях и окружающем мире.
Каждый рисунок — это отдельная история. Дети по‑разному видят привычные пейзажи, отмечают национальные черты и понимают, что такое красота. При этом их связывают общие ценности: привязанность к родной земле, любовь к близким, дружба, доброта и готовность прийти на помощь. Создатели клипа видят в этом разнообразии истинную мощь народного единства.
Легендарная песня — новое поколение исполнителей
В качестве музыкальной основы проекта выбрали композицию «Родина моя» — одна из самых популярных песен отечественной эстрады и второй половины XX века.
Песня давно перестала быть просто произведением своей эпохи. Воплощенный в ней образ необъятной страны, которая объединяет разные народы и множество людей, не теряет своей актуальности и в наши дни.
Интерпретация песни, представленная Хабибом и Аленушкой, соединяет традиции музыкальной культуры прошлых десятилетий с актуальным эстрадным звучанием и современным визуальным стилем, который легко считывается молодой аудиторией.