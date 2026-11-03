Хабиб и Аленушка создали клип ко Дню народного единства из детских рисунков

Ко Дню народного единства Хабиб и Аленушка представили клип «Родина моя». В основу видео легли детские рисунки, собранные со всей России — они стали центральными образами клипа .

С помощью рисунков создатели раскрыли темы национального многообразия, семейных традиций, дружбы и сплоченности. Особое внимание уделили идее будущего: авторы подчеркнули, что именно дети уже сегодня своими руками начинают формировать его.

В основу релиза легла культовая композиция Давида Тухманова, написанная на стихи Роберта Рождественского. Песня впервые прозвучала еще в 1970‑х, а наиболее известным стало ее исполнение Софией Ротару.

Теперь, спустя полвека, песня звучит по‑новому, получив современную визуальную интерпретацию, при этом не потеряв ключевого смысла: Россия — огромная страна, где бок о бок живут разные народы, а объединяет их общая Родина, история и чувство принадлежности к ней.