Гормоны против будильника. Как сдвиг графика влияет на работу и нужен ли он вообще Врач Кондрахин: сдвиг рабочего графика зимой не поможет из-за циркадного ритма

В Госдуме предложили ввести возможность сдвигать рабочий график зимой из-за темноты. По мнению авторов инициативы, многие люди не успевают увидеть дневной свет. Рано встают — темно, выходят с работы — тоже темно. Проблему можно было бы решить сдвигом графика. Правда ли недостаток дневного света негативно влияет на трудоспособность? В теме разобрался 360.ru.

Авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди». Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с ТАСС, на Севере, Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвинуть начало рабочего дня на час. Так люди смогут больше видеть дневной свет. Каждый регион должен принимать решение о гибком графике самостоятельно. Все дело в гормонах Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru отметил, что солнечный свет запускает выработку кортизола в организме, благодаря которому человек лучше просыпается. «Когда темно, в основном вырабатывается такое вещество, как мелатонин, которое заставляет нас спать. Поэтому вставать приходится усилием воли. Мы как бы нарушаем физиологический ритуал организма, потому что ночью спим, а надо вставать и идти на работу», — сказал эксперт. По его словам, если человек встанет в более светлый промежуток, то легче проснется, новый день начнется с заряда бодрости.

Фото: РИА «Новости»

Циркадный ритм не обмануть При этом Кондрахин напомнил, что при позднем подъеме, например в темноте зимой, в организме сохраняется циркадный ритм, который человек сформировал летом, когда просыпался в светлое время. Если он привык вставать в 06:30–07:00, то будет пробуждаться в это же время, даже если подъем сдвинут на 09:00. «Мы должны возвращаться домой тоже не поздно. Сидеть до девяти вечера на работе — это малопродуктивно. Организм не справится. Он встал поздно, но рассчитан так, что привык работать, например, от шести до четырех или до пяти. А мы говорим — нет, теперь мы встаем позже, но работаем дольше», — объяснил эксперт.

Как решить проблему? В качестве решения Кондрахин предложил специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Они загораются в заданное время, помогая организму вырабатывать кортизол для естественного пробуждения. Эксперт напомнил, что практика перевода с зимнего на летнее время и обратно не показала эффективных результатов. За полгода у человека формируется привычка подъема в определенные часы, а потом ее приходится менять. Также из-за сдвига графика россияне работали вечером, не могли забрать детей из школ и детских садов. Страдали и другие социальные вопросы. «Человеческий организм не может работать так бесконечно. Все равно, даже если мы работаем неправильно, он будет работать в своем режиме. А свой режим — это восьмичасовой рабочий день, как мы привыкли», — объяснил врач.

Работать в ночь опасно? Также Кондрахин рассказал про влияние ночных смен на человеческий организм. По его словам, работа в темное время суток — очень вредная. «Ночная смена — это всегда двойная оплата труда, вредность, тяжело, проблемы, со временем это гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт. Это неизбежно, потому что это нарушение циркадного ритма. Ночью все спят», — сказал он. Эксперт напомнил, что ночью вырабатывается мелатонин. Работающий в ночь человек вынужден продолжать вырабатывать кортизол. Когда он приходит домой, то у него много кортизола, светит солнце, хочется заняться делами. В итоге выспаться не удается, появляется синдром хронической усталости.