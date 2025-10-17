Подмосковный терапевт напомнил о вреде длительного сна в выходные

Популярная привычка компенсировать недосып в рабочие дни длительным сном в выходные не приносит желаемого восстановления. Секретами эффективного отдыха поделилась терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове Ксения Островская.

Слишком долгий сон в субботу и воскресенье способен существенно нарушить естественные циркадные ритмы человека и привести к состоянию разбитости в начале новой рабочей недели.

«Резкий сдвиг графика сна — например, когда в будни вы встаете в семь утра, а в выходные в 11, — организм воспринимает почти как смену часового пояса. Это негативно влияет на выработку мелатонина, ухудшает концентрацию и общее самочувствие. Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни», — пояснила Ксения Островская.

Терапевт напомнила, что взрослому человеку следует спать от семи до девяти часов в сутки. Небольшой недостаток сна можно компенсировать, отдохнув 20-30 минут в течение дня.

«Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса. Главное — не спать дольше часа, чтобы не погружаться в глубокие фазы сна, после которых будет тяжело проснуться», — объяснила Островская.

Осенний период с его сокращающимся световым днем часто сопровождается повышенной сонливостью. В это время года особенно важно обеспечивать себе ранний отход ко сну и не использовать электронные устройств как минимум за час до отдыха.

Днем желательно больше времени проводить на свежем воздухе.

Терапевт также посоветовала добавить в свой график физическую активность под музыку. Даже зарядка продолжительностью до 10 минут способна обеспечить заряд бодрости и создать положительный эмоциональный настрой.