Невролог Мальцев: работа в ночные смены повышает риск атеросклероза и инфарктов

Организм человека не приспособлен к бодрствованию в темное время суток, поэтому работа по ночам может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач-невролог Игорь Мальцев в беседе с «Газетой.Ru» .

Как отметил доктор, работа в ночные смены может привести к нарушению выработки гормонов, которые влияют на иммунитет и стрессоустойчивость, сообщил сайт kp.ru.

Медик подчеркнул, что ночная работа увеличивает риск развития гипертонии, атеросклероза, инфарктов, сахарного диабета и других заболеваний. У мужчин возрастает вероятность развития рака простаты, а у женщин могут возникнуть нарушения менструального цикла и осложнения беременности, заключил Мальцев.