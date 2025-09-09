Врач Филева рассказала о возможном ухудшении качества сна в осенний период

С приходом осени организм человека сталкивается с изменениями, которые могут сказаться на качестве сна. Об этом рассказала врач Александра Филева в беседе с RT .

По словам медика, сокращение продолжительности дня и уменьшение количества естественного света приводят к снижению выработки мелатонина и серотонина. Эти гормоны важны для поддержания баланса между сном и бодростью, а также для эмоционального состояния.

«Недостаток дневного освещения в сочетании с ярким искусственным светом от электронных устройств и ламп в вечернее время создает повышенную нагрузку на нервную систему, нарушая естественные циркадные ритмы организма», — предупредила эксперт.

Она также напомнила, что осенью наблюдается снижение уровня витамина D. Соответствующие изменения также влияют на качество ночного отдыха и общее самочувствие.