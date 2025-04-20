Сегодня 12:06 Главный парад Победы, концерты и выставки. Как будут отмечать 9 Мая в Москве 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Общество

День Победы 9 мая

Выставки

Парад Победы

Москва

В 2025 году Россия встретит юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме традиционного парада на Красной площади, в столице готовят множество других мероприятий. Как Москва отметит 9 Мая — в материале 360.ru.

Как начнется парад Победы в Москве и где его посмотреть Парад на Красной площади начнется в 10:00. Билеты на мероприятие не продаются, прийти можно по специальным приглашениям. Получить их могут ветераны и их родственники, главы стран, труженики тыла, военные чиновники, журналисты и министры. Также в этом году в параде участвуют волонтеры, победившие в конкурсе «После Победы». Увидеть мероприятие сможет любой желающий — торжество будут транслировать в прямом эфире на федеральном телевидении. Парад покажут Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Трансляция пройдет и на онлайн-платформах: Rutube и «ВКонтакте». В дни репетиций и 9 мая можно пройтись пешком до центра Москвы и посмотреть на колонны военной техники, движущиеся к Красной площади.

Фото: РИА «Новости»

Техника на главном параде Победы О составе пешей колонны и количестве техники на параде в этом году пока не объявляли, однако известно, что в состав парадных расчетов войдут участники специальной операции. На шествие пригласили военных из 19 дружественных стран, 10 государств подтвердили участие. Колонна пройдет от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади и Тверской с остановкой перед появлением на Красной площади. Обратный маршрут: через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию. В прошлом году в параде участвовали более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. По традиции проход моторизированной техники начался с выезда легендарного танка Т-34, за которым идут современные образцы вооружения.

Фото: РИА «Новости»

Кто приедет в Москву на 9 мая Мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируют посетить политики из разных стран. Российская сторона не приглашала делегации из недружественных государств. Кто планирует приехать: Александр Лукашенко — президент Белоруссии;

Эмомали Рахмон — президент Таджикистана;

Ильхам Алиев — президент Азербайджана;

Александр Вучич — президент Сербии;

Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана;

Луис Инасиу Лула да Силва — президент Бразилии

Мигель Диас-Канель — президент Кубы;

Ибрагим Траоре — президент Буркина-Фасо;

Симона Гальперин — посол Израиля;

Николас Мадуро — президент Венесуэлы;

Си Цзиньпин — председатель КНР;

Никол Пашинян — премьер-министр Армении;

Махмуд Аббас — президент Палестины;

Роберт Фицо — премьер-министр Словакии;

Бадра Гунба — президент Абхазии.

Фото: РИА «Новости»

Мероприятия в Москве 9 мая Ко Дню Победы в столице готовятся праздничные мероприятия. Информацию о многих из них пока не опубликовали. Примерная программа: 10:00 — начало парада на Красной площади;

Шествие «Бессмертного полка»;

10:00-19:30 — выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» в Новой Третьяковке;

16:00 — показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный»;

18:00 — праздничное представление в Цирке Никулина с участием эквилибристов, акробатов, дрессированных животных, высшей школы верховой езды и клоунского дуэта;

19:00 — концерт оркестра ЦПАН ФСБ России в Московском международном Доме музыки;

22:00 — салют. Торжественные залпы над столицей традиционно начинаются в это время. Ожидается, что в праздничных мероприятиях в Москве примут участие около 10 миллионов человек.

Фото: РИА «Новости»

Концерты ко Дню Победы в Москве В Московском международном Доме музыки выступит духовой оркестр Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. В праздничную программу войдут известные и любимые многим песни: «День Победы», «Смуглянка», «Севастопольский вальс» и другие. Цена билета стартует от 50 рублей. Начало — в 19:00. Также в ММДМ выступит оркестр русских народных инструментов имени Некрасова. В литературной части программы прозвучат фрагменты поэмы «Василий Теркин», дневников и писем участников ВОВ. Цена — от 400 рублей, начало — в 19:00. Гала-концерт «К 80-летию Великой Победы» пройдет в лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла. В сопровождении трубы и органа выступит хор мальчиков и юношей Cantus. Цена — от тысячи рублей, начало — в 18:00. В концертный зал «Измайлово» приедет Московский казачий хор с программой «За Веру и Отечество». Коллектив исполнит старинные песни казаков и романсы. Выступления хора никогда не повторяются. Цена — от 800 рублей, начало — в 16:00. Мероприятия ко Дню Победы пройдут не только 9 мая. В Московском Доме музыки 5-го числа можно будет послушать «Поклонимся великим тем годам», «Священную войну» и другие знаменитые композиции в исполнении ансамбля Росгвардии. Специальным гостем вечера станет Олег Газманов. В Кремлевском дворце звезды эстрады поучаствуют в концертной программе «И помнит мир спасенный», 7 мая в зале «Москва» состоится выступление группы «Любэ» под названием «К 80-летию Великой Победы».

Фото: РИА «Новости»

Куда еще сходить в Москве 9 мая Выставки В Новой Третьяковке с 22 апреля по 9 ноября пройдет выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы». На экспозиции представят работы художников из коллекции галереи, посвященные войне 1941-1945 годов. Выставку разделили на три части. Первая повествует об уходе на фронт и борьбе за жизнь. Вторая часть расскажет о триумфе победы, третью посвятили памяти о боли и страданиях людей, переживших военные годы. В Центре визуальной культуры Beton до 25 мая будет проходить выставка «От документов к символу». Экспозицию посвятили военной фотографии, выставка охватывает столетний период с 1850 по 1950 год.

Фото: РИА «Новости»

Театральные постановки Театр-студия Всеволода Шиловского покажет спектакль «Не покидай меня» по пьесе Дударева. История, основанная на реальных событиях, повествует о четырех старшеклассницах, которым пришлось поменять беспечную жизнь на боевую подготовку и службу в разведке. Жизнь в блокадном Ленинграде покажут актеры Театра на Таганке в спектакле «Мой бедный Марат». Цена — от 1,5 тысячи рублей. Начало — в 19:00. Известные артисты в театре Моссовета почтят память тех, кто защищал Родину 80 лет назад. Драматическая композиция называется «Это я и моя Победа». Цена — от 500 рублей, начало — в 19:00.

Фото: РИА «Новости»

На сцене Театра Российской армии состоится спектакль «Знамя Победы». Постановка Игоря Угольникова повествует об одном из самых важных моментов Великой Отечественной войны: установлении советского знамени на крыше Рейхстага. Цена — от 500 рублей, начало — в 19:00. По пьесе шведского драматурга Свенссона в Малом театре покажут спектакль «Большая тройка (Ялта-45)». Режиссер Андрей Житинкин предложил взглянуть за кулисы Ялтинской конференции и посмотреть, как Черчилль, Сталин и Рузвельт решали, каким будет мир после разгрома фашистской Германии. Цена — от 800 рублей, начало — в 18:00. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мероприятия ко Дню Победы пройдут в разных культурных учреждениях, в том числе в парках и библиотеках.