Более пяти тысяч волонтеров помогут организовать в Москве мероприятия к юбилею Победы

Собянин: в подготовке к 9 Мая в Москве задействуют более 5 тыс. волонтеров

Более пяти тысяч волонтеров помогут провести в Москве мероприятия, приуроченные к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Добровольцы встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, раздадут горожанам георгиевские ленты и помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников спецоперации.

«Помощь московских волонтеров понадобится и на самом знаковом событии в сердце столицы — Параде Победы на Красной площади», — добавил градоначальник.

Также волонтеры будут рассказывать о героях Великой Отечественной войны, в честь которых назвали улицы Москвы.

Ранее на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей парада Победы, поэтому вход на нее ограничили. Со стороны Кремлевской стены уже появились сиденья красного и синего цветов. Трибуны оформят в цветах российского флага.

На мероприятие планируют приехать представители многих стран, в том числе президент Бразилии Лула да Силва, глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.