Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

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ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум в 27-й раз соберет гостей со всего мира с 5 по 8 июня на площадке «Экспофорум». Свое участие в предстоящем мероприятии подтвердили почти 130 стран и территорий. За время своего существования ПМЭФ из встречи представителей властей и бизнеса превратился в многопрофильное мероприятие со спортивными соревнованиями, выставками и концертами. О том, чего ожидать от ПМЭФ-2024, выяснил 360.ru.

Как начинался ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года и изначально буквы «М» в его названии не было, и проводили его в Таврическом дворце. Организаторами мероприятия выступали Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея СНГ. На форум приехали представители из 50 стран мира, которые ознакомились с более чем 600 инвестиционными проектами.

Фото: Викимедиа

Ежегодным форум стал с 1998 года, а статус международного получил спустя девять лет. Но журналисты практически сразу окрестили ПМЭФ российским Давосом. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Гостями ПМЭФ выступают руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политики. В рамках мероприятия они проводят переговоры по различным вопросам, принимают участие в публичных дискуссиях и обсуждениях, а также заключают инвестиционные и коммерческие соглашения.

Фото: Викимедиа

Рекордным по этому показателю остается ПМЭФ 2013 года. Общая сумма заключенных тогда контрактов составила 9,6 триллиона рублей, а участниками форума стали 7200 человек из 87 стран. Лидером по численности гостей оказался ПМЭФ-2019. Для участия в форуме в Санкт-Петербург приехали более 19 тысяч иностранных гостей из 145 стран. По итогам встреч и переговоров они заключили контракты на сумму 3,2 триллиона рублей.

Кто приедет на ПМЭФ-2024?

Свое участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран и территорий, включая Россию. Почетный статус страны — гостя в этом году получил Оман. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнеров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьезных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность. Многонациональная и многокультурная, ценностно ориентированная Россия становится одним из центров роста формирующегося многополярного мира. Антон Кобяков советник президента России

Кобяков добавил, что в Петербург приедут высокопоставленные лица из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Судана, министры из стран Африки, Латинской Америки, Арабского мира и Восточной Европы. Кроме того, ожидается визит руководителей международных организаций СНГ, ОДКБ, ОПЕК, Латиноамериканской карибско-экономической системы Черноморского банка торговли и развития, Евразийской экономической комиссии, Африканской ассоциации производителей алмазов и других.

Деловая программа ПМЭФ-2024

В этом году главная тема Петербургского экономического форума звучит так: «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Форум разделили на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Фото: РИА «Новости»

В рамках мероприятия проведут более 150 тематических сессий, где участники обсудят роль России в новом мироустройстве, дальнейшее развитие международных отношений, появление новых глобальных экономических лидеров, которые станут альтернативой действующим центрам влияния.

В основную деловую программу включили бизнес-диалоги в форматах ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие. Не обойдется и без традиционного Молодежного экономического форума, встречи малых и средних предпринимателей, представителей креативного бизнеса из стран БРИКС, форума «Лекарственная безопасность». Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского экономического форума, а также примет участие в последующей дискуссии с участниками встречи. Но этим участие главы государства в форуме не ограничится — он проведет ряд встреч с представителями других стран.

Ожидания от ПМЭФ -2024

Проходящий в этом году Петербургский международный экономический форум по уровню деловой активности установит новый рекорд. Антон Кобяков отмечал, что, по предварительным прогнозам, участники встреч подпишут не менее тысячи инвестиционных соглашений, меморандумов и планов сотрудничества. Он пояснил, что из открытых источников уже точно известно о прошедших переговорах представителей крупных российских и иностранных компаний, регионов России и ряда государств по подписанию более 280 документов.

Культура и спорт на ПМЭФ-2024

Кроме основной деловой программы, в рамках форума пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Откроет эту часть мероприятия концерт «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, гостей и участников форума ждут в Эрмитаже, Русском музее, Мариинском и Александринском театрах, Царском селе и Петергофе. В рамках Спортивных игр ПМЭФ пройдут более 20 мероприятий с участием известных атлетов из 11 стран. Традиционный утренний забег по центру Санкт-Петербурга состоится под девизом «Навстречу Играм дружбы».