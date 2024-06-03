Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал подготовку к своему выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же, как и участие президента в дискуссии на пленарном заседании», — заявил Песков.

Он добавил, что глава государства также примет участие в последующей дискуссии с участниками встречи.

Представитель Кремля добавил, что в рамках ПМЭФ Путин проведет ряд встреч с представителями других стран. Подробностей Песков не привел. По его словам, об этой части участия главы государства в форуме расскажет помощник президента Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой организаторы мероприятия заявили «Основу многополярного мира — формирование новых точек роста». Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина запланировано на пятницу, 7 июня.