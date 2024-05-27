Появилась полная деловая программа ПМЭФ-2024

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума — 2024 опубликовали полную деловую программу мероприятия. Главная тема в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при условии появления новых центров влияния, способных предложить собственный взгляд на проблемы, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, развитие новых точек роста требует активного участия разных государств и регионов.

«Площадка Петербургского международного экономического форума создает возможности для дискуссий на самом высоком уровне», — подчеркнул Кобяков.

В деловую программу форума вошли четыре тематических трека: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства» и «Технологии, обеспечивающие лидерство».

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ-2024. Мероприятие пройдет с 5 по 8 июня.