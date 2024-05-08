Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет на ПМЭФ-2024 | 360°

Общество 08 мая 2024, 20:15 Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет на ПМЭФ-2024 РИА «Новости»

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IX Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня. Участниками мероприятии станут представители власти, банковского сектора, бизнес-объединений и предприниматели со всей России и из дружественных стран.

Организаторами форума МСП стали фонд «Росконгресс» и «Опора России». Его центральной темой станет эффективность работы и качественный рост сектора МСП. В ходе сессий, дебатов, мастер-классов и практикумов участникам предстоит обсудить приоритеты развития малого и среднего бизнеса.

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По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, правительство предпринимает все усилия того, чтобы усовершенствовать предпринимательский климат и создать условия для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В стране появился средний класс, пользующийся уважением и доверием в обществе, — это предприниматели и их сотрудники, а также самозанятые. На площадке ПМЭФ в рамках форума МСП мы поднимем текущие вопросы предпринимательства и обсудим механизмы международного взаимодействия предпринимательского сообщества. Антон Кобяков советник президента России

Для тщательного раскрытия темы качественного роста МСП организаторы форума выделили четыре блока программы: внешнеэкономическая деятельность, выход на новый уровень, стратегии продвижения бизнеса и отраслевое развитие. Всего на форуме планируют провести более 20 тематических сессий.

Мероприятия блока «ПРО: РОСТ» посвятят обсуждению партнерства бизнеса и государства, а также ответа на ключевой вызов для МСП — кадровый голод и удержание квалифицированных специалистов. В тематическом блоке «ПРО: ОТРАСЛИ» эксперты обсудят отраслевое развитие малого и среднего бизнеса.

В ходе мастер-классов блока «ПРО: ДВИЖЕНИЕ» участники изучат развитие профессиональных компетенций и навыков предпринимателей. Эксперты научат, как использовать в работе бизнеса искусственный интеллект и привлекать инвесторов.

Темой блока «ПРО: ВЭД» станет потенциал российского малого бизнеса при выходе на экспорт. Сессии посвятят взаимодействию МСП России и Китая, стран арабского мира. Также эксперты поднимут вопрос, что придет на смену ВТО, МВФ и доллару.

«Мы ожидаем более тысячи участников со всех регионов России на площадках форума МСП. По итогам мероприятия все участники и гости форума получат полезный опыт и новые деловые связи, которые смогут интегрировать в свою работу», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

В 2024 году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия запланировано провести Молодежный день.