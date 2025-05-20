Фильмы и сериалы в безопасности? Как пройдет блокировка контента чайлдфри

Осенью в России определят критерии блокировки пропаганды идеологии чайлдфри, под которую могут попасть популярные фильмы и сериалы. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, чем на самом деле чревато нововведение.

Механизмы отбора контента еще разрабатываются, подтвердил он. Жалобу на тот или иной фильм смогут подать сами россияне. Свинцов заявил, что окончательное решение примут только после оценки специалистами.

Безусловно, в Роскомнадзоре достаточно квалифицированные кадры, которые будут определять однозначно тот контент, который будет требовать ограничения. Если контент будет, что называется, сомнительный, то будет группа экспертов, которая будет уже выносить это решение.

Депутат признал, что невозможно отсмотреть все видеоролики, фильмы и сериалы. Но увидев контент с пропагандой чайлдфри, уверен Свинцов, зрители сообщат об этом в Роскомнадзор.

«Сразу хочу всех успокоить, что если такой контент будет выявлен в каком-то сериале, это не будет означать, что этот сериал будет запрещен. Просто данная серия будет перемонтирована», — предупредил депутат.

Какие сериалы заблокируют за чайлдфри

Свинцов развеял опасения о запрете некоторых шедевров советского кинематографа. По его мнению, в картинах тех лет нет пропаганды идеологии чайлдфри.

«Там ни один из персонажей не говорил, что отказался от деторождения, это его осознанный выбор, потому что он сам такой осознанный, решил посвятить всю свою жизнь самому себе, он пуп земли и наивысшая ценность», — объяснил депутат.