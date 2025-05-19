«Гарри Поттер» под угрозой? Как будут выявлять пропаганду чайлдфри в кино

Роскомнадзор утвердил критерии, по которым будут определять пропаганду чайлдфри в кино. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

По новым требованиям в фильмах нельзя будет побуждать к отказу от деторождения, информировать о преимуществах такой жизни и демонстрировать негативный образ беременности и материнства. За это ленту будут лишать прокатной лицензии, а контент в интернете — удалять.

По мнению авторов статьи, под ограничения могут подпасть и некоторые известные произведения. Так, одна из главных героинь сериала «Карточный домик» всегда ставила на первое место карьеру, а героине Ким Кэттролл в «Сексе в большом городе» пришлось преодолевать себя, чтобы посидеть с чужим ребенком.

Намеки на чайлдфри, как пишут авторы, можно найти даже в «Гарри Поттере», ведь у многих взрослых персонажей саги — Альбуса Дамблдора, Минервы Макгонагалл, Северуса Снейпа, Сириуса Блэка и многих других — не было детей.

В январе впервые в России выписали штраф за пропаганду чайлдфри. На 50 тысяч рублей оштрафовали 29-летнюю жительницу Севастополя, публиковавшую мемы о привлекательности бездетности.