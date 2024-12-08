Путин и Лукашенко поздравили Фрейндлих с 90-летием

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием, отметив ее вклад в искусство

Президент Владимир Путин в телеграмме на официальном сайте Кремля поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и далеко за ее пределами.

«Вас, настоящую легенду кинематографа и театра, замечательную актрису, любят как в России, так и за ее пределами. Вы внесли неоценимый и большой вклад в развитие отечественного искусства. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», — подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народную артистку СССР с юбилеем. Текст поздравления опубликовали на сайте главы государства.

«В Белоруссии вас все знают, любят и ценят, как глубоко увлеченного своим делом человека. Ваш многогранный опыт и талант служат укреплению и культурному обогащению белорусско-российской дружбы», — сказал Лукашенко.

Алиса Фрейндлих дебютировала на большом экране в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Широкому кругу зрителей она известна по ролям королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера», Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и множеству других.