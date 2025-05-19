Фейк: в России запретят «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

В России якобы готовятся запретить определенный контент, который могут признать пропагандой чайлдфри. Среди кинолент с подобным содержанием назвали «Гарри Поттера», «Игру престолов» и «Секс в большом городе». Оказалось, что у фильмов давно нет прокатных удостоверений.

Фейк

В Telegram-каналах распространяют информацию о том, что существуют критерии, по которым контент могут признать пропагандой чайлдфри и запретить к показу. Под ограничение подпадут материалы, побуждающие к отказу от деторождения, формирующие положительное отношение к бездетности или преподносящие жизнь без детей как более выгодную по сравнению с родительством. Также запрету могут подвергнуть произведения, изображающие беременность и семью в негативном свете или создающие привлекательный образ сознательной бездетности.

Исключение сделают только для научной и медицинской информации, если она не нарушает установленные нормы. Осенью 2025 года это может привести к удалению из российских онлайн-кинотеатров ряда фильмов и сериалов.

Например, под ограничение рискует подпасть «Карточный домик» из-за героини Клэр Андервуд, ставившей карьеру выше семьи. В «Сексе в большом городе» Саманта Джонс открыто выражала нежелание иметь детей, а в «Игре престолов» Бриенна Тарт отказалась от материнства ради равенства с мужчинами. Даже в «Гарри Поттере» нашли намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей, хотя неизвестно, был ли это ее осознанный выбор.

Правда

О том, что эта информация не соответствует действительности, говорил заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Он выразил сомнения относительно возможного запрета саги о Гарри Поттере в России по обвинению в пропаганде чайлдфри.

«Я не смотрел „Игру престолов“, поэтому не могу ничего сказать. Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри. Не думаю, что эту сагу в нашей стране запретят. Информация об этом больше похожа на фейк-ньюс, если честно» — заявил парламентарий.

Минкультуры опровергло слухи о запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов» за чайлдфри. В ведомстве пояснили, что эти фильмы не имеют российских прокатных удостоверений — правообладатели прекратили деятельность в стране.

«Также стоит отметить, что критерии отнесения картин к числу содержащих материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, утверждены Роскомнадзором, а блокировка того или иного контента в сети Интернет не входит в полномочия Минкультуры», — подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор также выступил с опровержением распространяемой информации, заявив, что выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны.

«Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — подчеркнули в надзорном органе.

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