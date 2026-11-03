ФАС возбудила 76 дел из-за нарушений на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба возбудила 76 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Еще 109 предупреждений ФАС направила хозяйствующим субъектам из-за признаков нарушения законодательства и необоснованного повышения цен.

Одновременно регионы расширяют практику соглашений о сдерживании стоимости горючего.

По данным ФАС на начало ноября, такие договоренности заключили 52 субъекта РФ — всего подписали 146 соглашений.

Из них 46 документов оформили с операторами, управляющими более чем 20 автозаправочными станциями в 30 регионах. Соглашения также заключили с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках, уточнили в службе.

Ранее правительство России ограничило экспорт горючего и ввело налоговые стимулы наращивания внутреннего производства и для импорта.