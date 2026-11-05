Фейк: в России появится реестр бездетных граждан

Слух о запретах для россиян без детей оказался ложным

В Сети завирусилась информация, что в России хотят создать реестр бездетных граждан. Для них якобы готовят ряд запретов и обязательные лекции священников, но слух оказался фейковым.

Фейк

Некоторые паблики и группы в соцсетях написали, что в России якобы хотят создать реестр бездетных граждан, для которых готовят ряд запретов и обязательные лекции священников.

Авторы публикаций утверждают, что предложение выдвинул философ Александр Дугин, занимающийся мерами по улучшению демографии.

По его словам, на следующий год готовится ряд мер против бездетных. Среди них налог, возможно, мобилизация, обязательные лекции священников, запрет на продажу презервативов и занятие важных должностей.

Правда

Данный материал является очередным этапом кампании по распространению недостоверной информации о якобы имеющем место притеснении граждан России, не имеющих детей.

Ранее ставший источником фейка канал уже публиковал ложные сведения о введении налога на бездетность и о мобилизации бездетных граждан в зону проведения СВО.

Конституция Российской Федерации закрепляет равенство прав и свобод граждан, право на неприкосновенность частной и семейной жизни, а также свободу совести и вероисповедания.

Статья 14 определяет Россию как светское государство. Следовательно, утверждения о принудительном посещении лекций священнослужителей также не имеют подтвержденной законодательной основы.

Ни парламентарии, ни государственные служащие, ни священнослужители Русской православной церкви не заявляли о поддержке подобных планов.

Более того, некоторые официальные представители публично критиковали такие предложения. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал инициативы об ограничениях для граждан без детей как «крайности», отметив, что вопрос о рождении детей каждый человек решает самостоятельно.

Священник Федор Лукьянов, в свою очередь, назвал распространение такой информации провокацией. По его мнению, подобные вбросы делаются для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри.

О том, что информация является вбросом, свидетельствует и отсутствие в посте упоминаний о конкретном ведомстве, законопроекте или официальном документе, касающемся создания реестра бездетных граждан. Признаки разработки такой инициативы на официальных ресурсах отсутствуют.

Таким образом, информация о том, что в России хотят создать реестр бездетных граждан и для них готовят ряд запретов и обязательные лекции священников, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.