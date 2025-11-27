Сегодня 14:48 Фейк: в России перестали строить школы и больницы, отдавая приоритет ОПК Слова Макрона о приоритете ОПК перед строительством школ и больниц опровергли 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Школы

Больницы

Фейковые новости

Эммануэль Макрон

Европа

Россия

Армия

Нацпроекты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия перестала строить школы и больницы, потому что у страны нет никакой социальной политики. Теперь государство якобы производит военную технику. На самом деле это неправда, в стране активно модернизируют социальную инфраструктуру.

Фейк В России якобы перестали строить школы, больницы и другие социальные учреждения. Теперь все ресурсы в стране уходят на строительство подводных лодок, ракет, танков, а также финансирование армии третьих стран, чтобы отправлять их силы на украинский фронт. Об этом заявил Эммануэль Макрон в интервью.

Правда Утверждения французского лидера ничего не имеют общего с реальностью. В России строят и модернизируют социальную инфраструктуру. Министерство строительства только в 2023 году открыло более 1300 новых школ и детских садов, то же планируют сделать в рамках нацпроекта «Образование» до 2030 года. Кроме того, в эксплуатацию ввели сотни новых медицинских учреждений. Например, в 2022–2024 годах открыли большие медицинские центры в Казани, Туле, Ханты-Мансийске, Иркутске, Севастополе и других городах. В 2025 году 6,4 триллиона рублей выделили на социальную политику – это 16% всего федерального бюджета, в том числе программы по материнскому капиталу, индексации пенсий, помощи бедным и другие.

Пенсии в прошлом году проиндексировали на 7,5%. Это указывает на поддержку населения в инфляционный период. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет страны сформировали с учетом главного приоритета – это исполнение социальных обязательств. Выходит, что слова французского лидера – пропаганда. Заявление направлено на внутреннюю аудиторию. Популярность Макрона сейчас на низком уровне. Уровень одобрения его политики – 11-16%. Такие результаты связаны с непопулярными преобразованиями, такими как увеличение возраста выхода на пенсию, политическим кризисом после роспуска парламента в 2024 году и вопросами национальной безопасности, в частности наркотрафиком в Марселе. Особенно ситуацию усугубил политический кризис, разразившийся в сентябре-октябре, когда назначенный премьер Себастьен Лекорню за 27 дней не сумел сформировать кабинет министров и уволился.

Из-за того, что у Макрона почти не осталось вариантов избежать импичмента, он убедил Лекорню снова возглавить правительство и завершить формирование кабинета. Однако негативный имидж президента сразу отразился на репутации нового премьера. Кроме того, общество во Франции очень недовольно расходами страны на спонсирование Украины. Из-за постоянной помощи ухудшились условия жизни простых людей. Однако для Европы стало главной целью нанесение стратегического поражения России. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.