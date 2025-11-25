Макрон заявил о стратегической конфронтации Евросоюза с Россией

Евросоюз находится в стратегической конфронтации с Россией. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень», — добавил он.

Кроме того, глава Пятой республики призвал продолжить поддержку Украины, чтобы продемонстрировать неуязвимость Евросоюза перед угрозами. При этом он выразил опасения, что вся Европа находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет.

Ранее Макрон заявил, что европейцы имеют право решать, что будет с замороженными на их территории российскими активами. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала вернуть их, если ЕС не хочет прослыть «евроворьем» и получить ответ.