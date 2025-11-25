Захарова пригрозила Макрону жесточайшим ответом на кражу активов «евроворьем»

Захарова: только Россия может распоряжаться своими активами

Только у России есть право распоряжаться активами, которые сейчас находятся в Европе. Об этом напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

Она ответила на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил о якобы имеющемся у европейцев праве решать, что будет с заблокированными российскими активами.

«Те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — подчеркнула дипломат.

Ранее депутаты Госдумы направили председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором попросили разработать совместно с Центробанком план действия в случае кражи Евросоюзом замороженных российских активов.

Авторы инициативы выразили мнение, что конфискация российских денег является нарушением суверенных прав страны. В качестве возможного ответа они предложили выдвинуть иск к Бельгии и международному депозиту Euroclear о возмещении ущерба.