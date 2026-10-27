Фейк: с 2027 года переводы от друзей начнут облагать налогом

В Сети стали появляться сообщения, что с 1 января 2027 года любые переводы от друзей и знакомых на карту будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях и телеграм-каналах стали распространяться посты, в которых говорилось о введении налога на переводы. Авторы текстов утверждали, что с 1 января 2027 года 13% от переведенных средств нужно будет отдать в налоговую.

По их словам, даже если деньги перевели родственники в качестве подарка, часть из них все равно будет облагаться налогом. Чтобы доказать ФНС, что это возврат долга или иные траты, необходимо сохранять чеки и указывать причину перевода.

Также в постах уточнили, что электронные деньги по закону отличаются от бумажных. За первые придется подавать в налоговую декларацию и оплачивать налоги, добавили авторы.

Правда

Правительство действительно внесло в Госдуму законопроект № 617−9 с масштабными поправками в Налоговый кодекс, сообщило издание «Выберу.ру».

В них было небольшое уточнение: в перечень подарков, облагаемых НДФЛ при получении от постороннего человека, добавили «иные имущественные права».

Эта формулировка может касаться в том числе обычных переводов на карту. Согласно Гражданскому кодексу, деньги на банковском счете, включая цифровые рубли, относятся именно к имущественным правам.

По этой причине денежный подарок от друга, коллеги или знакомого могут признать доходом и обложить НДФЛ.

Несмотря на это, от налога освобождаются подарки между членами семьи и близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками, а также братьями и сестрами.

Налоговая не может засчитать в качестве дохода любое поступление на карту. Например, возврат долга, компенсация общих расходов, перевод за покупку или ошибочно отправленные деньги не являются подарком.

Для начисления НДФЛ потребуется установить, что человек действительно получил деньги безвозмездно.

Законопроект только внесли в Госдуму. Инициативу могут изменить во время рассмотрения. Если же поправку примут в нынешнем виде, она сможет заработать с начала нового налогового периода — не раньше 1 января 2027 года.

Сейчас денежные подарки от одного физического лица другому не облагаются НДФЛ по пункту 18.1 статьи 217 НК РФ, причем независимо от родства и от того, переданы деньги наличными или переводом.

Это правило подтверждает разъяснение ФНС, о котором сообщалось в июле 2026 года: «иные доходы в виде дара, например, в виде наличных или безналичных денежных средств, налогом не облагаются».

Подавать декларацию только из-за такого подарка не нужно.

Согласно действующим правилам, денежный подарок от подруги, тети, дяди или двоюродной сестры сам по себе не создает обязанности заплатить НДФЛ. Родственные связи могут иметь значение только некоторых исключений. Например, когда дарят квартиру, автомобиль или акции.

Законопроект № 617-9, внесенный в ГД 30 сентября 2026 года, действительно, добавляет «иные имущественные права» в перечень подарков, для которых освобождение от НДФЛ зависит от родства.

Авторы постов связали это с тем, что безналичные деньги относятся к имущественным правам, и допускают распространение поправки на денежные подарки переводом. Это только трактовка возможных последствий проекта, а не описание уже действующего налога.

Блогер Валентина Вердт в ролике, распространяемом в телеграм-постах, объяснила, что это одно из возможных прочтений поправки. Официальных разъяснений Минфина и ФНС по ней еще нет.

Также блогер уточнила, что формулировки в законопроекте еще могут уточнить. Примеры расчета налога Вердт рассмотрела условно — как если бы поправка вступила в силу в описанном виде.

Несмотря на это, авторы постов описывают возможную дату вступления проектируемой нормы — 1 января 2027 года — как гарантированную.

Стоит учесть и тот факт, что даже обсуждаемое прочтение поправки касается подарков, а не любого движения денег. Возврат задолженности и возмещение общих расходов не становятся подарками только потому, что пришли на карту.

Сейчас подарки деньгами не облагаются налогом ни в наличной, ни в безналичной форме. Различие обсуждают как возможную проблему формулировки проекта, а не как уже введенное правило.

Кроме того, налогом облагается не сам перевод, а факт получения дохода.

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