SuperJob: фраза «дружный коллектив» стала главным раздражителем в вакансиях

Словосочетание «дружный коллектив» и фраза «мы — семья» возглавили антирейтинг формулировок в объявлениях о работе. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По данным опроса, 47% соискателей раздражают определенные клише в описаниях вакансий. За «дружный коллектив» проголосовал 21% респондентов. На втором месте оказалось требование «стрессоустойчивости» (15%), на третьем — ненормированный график, переработки и связь 24/7 (12%). Также кандидатов отталкивают «многозадачность» (8%) и оформление по договору ГПХ (7%).

В содержании предложений больше всего претензий вызывает отсутствие точной суммы зарплаты (36%), завышенные требования к опыту (27%) и несоответствие дохода обязанностям (22%). При этом 35% участников опроса не видят в вакансиях ничего негативного.