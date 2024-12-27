Сегодня 03:27 Досрочные выплаты. Кто имеет право получить январскую пенсию в декабре 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в конце декабря, сообщили в Фонде пенсионного и социального страхования России. Кого коснется досрочная выплата — в материале 360.ru.

Досрочные выплаты в 2025 году Перед новым годом пенсию получат те граждане, у кого перечисление выплаты через банк выпадает на праздничные дни. Пенсии на счета россиян переведут не позднее 28 декабря. «К этой дате выплаты получат все, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 9-е число каждого месяца, поскольку соответствующие дни в январе будут праздничными», — сообщил Соцфонд. Выплаты через банки возобновятся с 10 января, уточнили в Фонде. Досрочная выплата коснется всех видов пенсии: страховой, социальной, по старости и по инвалидности. «Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — отметили в СФР. Те пенсионеры, которые получают выплаты через Почту России, получат выплаты в привычные даты, согласно расписанию работы почтовых отделений. Почтальоны начнут доставку пенсий адресно с 3 января.

Фото: Freepik

Россияне с 1 января получат повышенные пенсии Досрочно россияне получат уже индексированную пенсию. Повышение коснется страховых пенсий, то есть выплат тем, кто достиг пенсионного возраста, набрал нужный стаж и коэффициент. Также с 1 января проиндексируют пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Выплаты повысят на 7,3%, размер средней пенсии составит 24 тысячи рублей. В 2025 году впервые проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. В Фонде пояснили, что повышение будут считать не от той суммы, которую сейчас получает работающий пенсионер, а от той, что он мог бы получать, если бы не работал. По расчетам СФР, прибавка может составить около двух тысяч рублей. У работающих пенсионеров также сохранится августовское повышение выплат, дополнили в Фонде. С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии, которые получают не имеющие стажа люди. Размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей. Если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума в регионе, то пенсионеры получат местные выплаты. Уровень индексации определят исходя из прогноза инфляции. Если ее реальный процент будет ниже, то правительство сможет доиндексировать размер пенсии.

Фото: РИА «Новости»

Новые правила начисления пенсий в 2025 году В 2025 году изменятся некоторые правила начисления пенсий. Дополнительную выплату получат достигшие 80-летнего возраста пенсионеры и инвалиды I-й группы, ее размер составит 1,2 тысячи рублей. Выплату произведут автоматически, данные в Социальный фонд поступят из федеральных баз. Еще одно нововведение: пенсию по потере кормильца получат вдовы и вдовцы военнослужащих, воспитывающие их детей. Процесс получения надбавок и перерасчета упростили в 2025 году. Больше не потребуется подавать заявку на перерасчет, это произойдет автоматически на основании имеющихся данных.

Фото: Freepik

Пенсии в Донбассе Изменения коснутся и жителей Донбасса. Вопрос о бюрократических препонах для пенсионеров из новых регионов поручил решить президент России Владимир Путин. На прямой линии к нему обратился пенсионер из Донецка, который не может получить пенсию, так как утратил трудовую книжку при пожаре. Недавно был принят закон об учете стажа, полученного в период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. В пенсионный стаж войдет время работы в ЛНР и ДНР с 11 мая 2014-го по 31 декабря 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022-го. Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.