Путин подписал закон о включении периода работы на Украине в пенсионный стаж

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в трудовой стаж для начисления пенсии будут включать период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
В пенсионный стаж войдет время работы в ЛНР и ДНР с 11 мая 2014-го по 31 декабря 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022-го. Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Путиным. Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Благодаря поступившим от россиян обращениям удалось составить список основных проблем, волнующих граждан. По словам Пескова, большинство посланий направляли женщины. Всего в Кремль поступило порядка 300 тысяч обращений.
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