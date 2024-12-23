Стало известно, кому досрочно выплатят пенсию за декабрь

Социальный фонд: пенсии досрочно получат те, у кого выплаты попадают на праздник

Некоторым пенсионерам пенсии выплатят досрочно в конце декабря. Об этом в Telegram-канале напомнил Социальный фонд.

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — уточнили специалисты Соцфонда.

Досрочная выплата коснется всех видов пенсии — страховых, накопительных, социальных, а также по старости и по инвалидности.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат пенсии в привычные даты.

Страховые пенсии с января 2025 года увеличат на 7,3%.

Депутат Светлана Бессараб отметила, что повышенную пенсию некоторые россияне получат уже в декабре. Индексацию пенсий возобновили также для работающих пенсионеров.