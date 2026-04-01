Лучшая версия себя. Что такое прайм-эра и как в нее попасть

Общество

Отпуск

Соцсети

Видео

Мемы

Мемное выражение «быть в прайме» (или прайм-эре) появилось в соцсетях в 2025 году и быстро стало одним из популярных за год. Разбираемся, что оно означает и как «попасть в прайм».

Откуда пошел мем

Словосочетание «быть в прайме» произошло от английского выражения in one’s prime, означающего «в расцвете сил/лет», «в лучшей форме». В Сети фразу сделали ироничной, дополнив нарочито громоздкими и пафосными «наслоениями»: «проанализировав текущую ситуацию, я могу сделать вывод, что нахожусь в прайме», «в данный момент я нахожусь в так называемом прайме». Для контраста к этой фразе часто подбираются абсурдные иллюстрации вроде булки с мордой кота. Часто встречается вариант «я в своей прайм-эре», то есть в расцвете возможностей, на коне.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Мем возник среди зумеров в соцсетях и быстро завирусился благодаря простоте, запоминаемости и большому количеству ситуаций, в которых он уместен. Теперь его используют комментаторы и авторы видео для разных аудиторий. Словосочетание «прайм-эра» вошло в топ-10 слов 2025 года по версии «Медиалогии». В СМИ даже подробно разбирают, как войти в свою прайм-эру.

Как понять, что вы в своей прайм-эре?

У человека, находящегося в своей прайм-эре, не просто многое получается как надо. У него достаточно энергии и ресурсов, он оптимистично смотрит на жизнь, готов к свершениям, чувствует гармонию с окружающим миром. Некоторые считают, что такие «эры» бывают только в молодости, когда все пути открыты и многое еще впереди. Говоря о прайм-эре, пользователи Сети часто имеют в виду «лучшую версию себя», которая осталась позади.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Однако не все так однозначно: прайм-эр может быть несколько. Если говорить о физической активности, то мы действительно наиболее работоспособны в 20–25 лет, однако после 30, как правило, растет уверенность в себе и появляется статус в обществе. А после 50 перемены в жизни порой проходят успешнее, чем в молодости, потому что люди более развиты интеллектуально, уже, как правило, не склонны к максимализму, хорошо знают себя и адекватно оценивают свои возможности.

И как же войти в прайм-эру?

Очевидно, что, постоянно выполняя рутинные задачи, не прислушиваясь к себе, мало отдыхая и тревожась по каждому поводу, «лучшей версией себя» стать невозможно. Что же поможет оказаться в прайме независимо от возраста? Заботьтесь о своем теле. Правильно питаться, хорошо спать и больше двигаться — не так уж сложно , а результат не заставит себя ждать. Появятся силы, улучшится настроение, могут возникнуть новые интересные идеи.

Прислушивайтесь к своим эмоциям. Не игнорируйте свои чувства, не осуждайте себя за них и всегда учитывайте их, принимая решения. Можно вести дневник эмоций.

Путешествуйте. Не обязательно брать отпуск и ехать за границу — достаточно выходных в соседнем городе. Даже небольшая поездка в новое место помогает перезагрузиться, уменьшить стресс, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему .

Фильтруйте окружение. Прекратите общение с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя плохо и нарушают ваши границы. Даже если это родственники или давние друзья. Окружение должно быть вдохновляющим и поддерживающим.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Привносите в жизнь что-то новое. Речь не о глобальных переменах — иногда достаточно пойти на работу другой дорогой, начать день с танца под любимую песню или купить книгу, на которую давно засматривался, чтобы почувствовать себя в прайме. А с мелких приятных перемен могут начаться и более масштабные.

Выделяйте время как на работу, так и на отдых. Неумение переключаться и пребывание на связи с коллегами ночами и в выходные скорее приведут не к карьерному росту, а к хронической усталости и эмоциональному выгоранию.

Не распыляйтесь на ненужные вещи. Выбирайте, на что направить внимание, и спокойно концентрируйтесь на этом, чтобы повысить свою продуктивность. Главное — не зациклиться.

Не увлекайтесь соцсетями. Вместо того чтобы наблюдать чужой «успешный успех» — скорее всего, показной или сильно приукрашенный, — живите своей интересной и насыщенной жизнью.

Тревогу помогают притупить дыхательные практики. Если чувствуете, что не справляетесь, не стесняйтесь обратиться к специалисту.