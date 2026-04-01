Лучшая версия себя. Что такое прайм-эра и как в нее попасть

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мемное выражение «быть в прайме» (или прайм-эре) появилось в соцсетях в 2025 году и быстро стало одним из популярных за год. Разбираемся, что оно означает и как «попасть в прайм».

Откуда пошел мем

Словосочетание «быть в прайме» произошло от английского выражения in one’s prime, означающего «в расцвете сил/лет», «в лучшей форме». В Сети фразу сделали ироничной, дополнив нарочито громоздкими и пафосными «наслоениями»: «проанализировав текущую ситуацию, я могу сделать вывод, что нахожусь в прайме», «в данный момент я нахожусь в так называемом прайме». Для контраста к этой фразе часто подбираются абсурдные иллюстрации вроде булки с мордой кота.

Часто встречается вариант «я в своей прайм-эре», то есть в расцвете возможностей, на коне.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Мем возник среди зумеров в соцсетях и быстро завирусился благодаря простоте, запоминаемости и большому количеству ситуаций, в которых он уместен. Теперь его используют комментаторы и авторы видео для разных аудиторий. Словосочетание «прайм-эра» вошло в топ-10 слов 2025 года по версии «Медиалогии».

В СМИ даже подробно разбирают, как войти в свою прайм-эру.

Как понять, что вы в своей прайм-эре?

У человека, находящегося в своей прайм-эре, не просто многое получается как надо. У него достаточно энергии и ресурсов, он оптимистично смотрит на жизнь, готов к свершениям, чувствует гармонию с окружающим миром.

Некоторые считают, что такие «эры» бывают только в молодости, когда все пути открыты и многое еще впереди. Говоря о прайм-эре, пользователи Сети часто имеют в виду «лучшую версию себя», которая осталась позади.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Однако не все так однозначно: прайм-эр может быть несколько.

Если говорить о физической активности, то мы действительно наиболее работоспособны в 20–25 лет, однако после 30, как правило, растет уверенность в себе и появляется статус в обществе. А после 50 перемены в жизни порой проходят успешнее, чем в молодости, потому что люди более развиты интеллектуально, уже, как правило, не склонны к максимализму, хорошо знают себя и адекватно оценивают свои возможности.

И как же войти в прайм-эру?

Очевидно, что, постоянно выполняя рутинные задачи, не прислушиваясь к себе, мало отдыхая и тревожась по каждому поводу, «лучшей версией себя» стать невозможно. Что же поможет оказаться в прайме независимо от возраста?

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.globallookpress.com

Тревогу помогают притупить дыхательные практики. Если чувствуете, что не справляетесь, не стесняйтесь обратиться к специалисту.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте