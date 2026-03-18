Россияне рассказали, чем займутся после 45 лет

Примерно 52% россиян старше 45 лет начали заниматься тем, что откладывали раньше. Социальная сеть «Одноклассники» провела вместе с Skillbox опрос и выяснила, на что тратят время представители старшего поколения.

Примерно 46% респондентов подтвердили, что больше всего временных ресурсов уходит на дом и быт. Второе место в списке самых затратных по времени дел заняли интернет и соцсети (38%), а также работа (37%). Примерно 19% опрошенных уточнили, что хотели бы чаще заниматься учебой.

«Большинство (63%) респондентов подчеркивают, что желание учиться связано прежде всего с личной мотивацией, а не с ожиданиями со стороны близких», — отметили в пресс-релизе.

О том, что сейчас у них появилось больше свободного времени, заявили 72% россиян.

Самыми популярными хобби респонденты назвали здоровый образ жизни (34%), навыки для дополнительного дохода (30%) и компьютерные и цифровые навыки (20%). Среди лидеров также оказались кулинария, изучение языков, психология и творчество.