Сегодня 23:57 Токсичные люди сокращают нам жизнь. Как понять, что общение пора прекратить Психолог Кольцова: если человек нарушает ваши границы, надо прекратить общение 0 0 0 Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

У многих из нас в окружении есть хотя бы один человек, общение с которым приносит стресс. Недавние исследования показали, что неприятные социальные контакты способны ускорять биологическое старение. Но что делать, если токсичный человек — в вашей семье или среди ближайших друзей? Есть ли способ экологично прекратить или сократить общение?

Как на нас влияют токсичные люди?

Старение — биологический процесс, которому подвержены все, но его темпы у каждого свои. На это могут влиять генетическая предрасположенность, экологические и социальные факторы. Одна из причин — хронический стресс. До сих пор многие исследования учитывали только позитивные аспекты социальных отношений, игнорируя негативные. Данных о том, как на качество жизни влияют токсичные отношения, сравнительно мало, но недавние исследования начали заполнять этот пробел. Ученые опросили более 2,3 тысячи взрослых людей, и почти 30% из них сообщили, что в их окружении есть по крайней мере один человек, регулярно вызывающий у них раздражение и напряжение.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Желающим предложили заполнить анкеты о состоянии физического и психического здоровья. Кроме того, ученые взяли у них образцы слюны, чтобы определить биологический возраст путем анализа метилирования ДНК. Биологический возраст тех, кто вынужден постоянно контактировать с токсичными людьми, оказался на девять месяцев выше, чем у тех, кто с ними не сталкивается. Исследователи сделали вывод: частые контакты с токсичными людьми могут ускорить биологическое старение на 1,5%.

Негативные связи могут ускорять биологическое старение <…> и способствовать усилению воспалений, ослаблению иммунной функции и повышению риска сердечно-сосудистых и других заболеваний. Научный журнал PNAS

Нетрудно догадаться, что больше всего на процесс старения влияет негативное общение в ближайшем окружении — среди родственников и друзей. Но как раз эти связи разорвать сложнее всего. Кроме того, в обществе такие шаги часто не приветствуются. «Только с 2020-х годов медийные личности, в том числе психологи, стали открыто говорить о том, что не нужно прощать ближайших родственников и общаться с ними только потому, что это родственники», — отметила в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова. Но стереотипы пока сильны.

Почему мы боимся разорвать болезненные связи с родными?

Страх оторваться от семьи заложен в нас на уровне ДНК, пояснила психолог. Были времена, когда держаться группой было безопаснее, а тот, кто оставался один, не мог прокормить и защитить себя и просто погибал. Так называемый инстинктивный мозг, очень древний, хранит информацию об этом.

Сценарий, диктующий, что нужно поддерживать общение с родственниками, уже себя изжил. Сейчас мы имеем право выбирать людей из своего окружения. Но нужно иметь сильную опору, чтобы выдержать осуждение. Вам будут говорить: как же так, это же твоя мама/тетя/сестра, как ты можешь отворачиваться? И часто люди, вместо того чтобы пойти поперек сценария, выбирают потерпеть, чтобы не обидеть близкого и не выслушивать все эти обвинения. Екатерина Кольцова психолог

Тем, кто не сепарировался от своей семьи, еще сложнее оказываться от токсичных связей и выбирать другие. Сепарация начинается в подростковом возрасте через бунт, а к зрелости, если все идет как нужно, становится осознанной. Мы постепенно понимаем, что имеем право принимать не все ценности своих родителей.

Фото: РИА «Новости»

Но если вовремя не пройти сепарацию до конца (главным образом это касается сепарации от матери), будет труднее, например, не контактировать с братом, — ведь мама говорила, что братья должны помогать друг другу. Многим непросто даже признать, что им хочется разорвать родственные связи. Кольцова привела в качестве примера ситуацию: ребенок способен сказать: «Я не хочу ехать к тете Маше, она мне не нравится». Он не может объяснить, что именно не так, но доверяет своим ощущениям. У взрослых же в голове все сложнее.

Нормально ли не хотеть общаться с близкими?

«Абсолютно нормально не любить родственников, потому что у всех нас разные ценности. Между нашими ценностями и ценностями других людей постоянно происходит разрыв, поэтому мы даже [одних и тех же] друзей можем как будто бы любить то больше, то меньше», — подчеркнула Кольцова. Она пояснила, что каждая личность в течение жизни проходит эволюцию, но эти этапы у разных людей могут не совпадать — кто-то идет дальше, кто-то остается на ступень ниже.

Фото: M. Baumann/blickwinkel / www.globallookpress.com

Классический пример: две подруги, которые активно общались, пока были одиноки, и охладели друг к другу, когда одна из них вышла замуж. Незамужняя недоумевает, почему веселая и энергичная подруга осела дома с супругом, а замужней уже не интересны прежние тусовки и знакомства в барах. Когда незамужняя найдет партнера, их ценности снова могут совпасть, но рождение ребенка у замужней может спровоцировать новое отдаление.

Можно ли прервать токсичное общение с родственником безболезненно?

К сожалению, не получится перестать общаться или сократить контакты с близким бескровно для обоих. Разругаться, как в подростковом возрасте, — самый болезненный выход. Другой — попытаться, например, избегать скользких тем, разговор на которые чаще оборачивается конфликтом. Но у токсичного человека, скорее всего, все равно будет потребность выводить беседу именно на них, и мягкие увещевания не помогут. «Человек, который не изучал психологию, не понимает, как работает его психика и что такое сепарация, будет [в ответ на ваши попытки сгладить углы] говорить: „Ага, ты проработался у психолога“. <…> Если вы чувствуете, что кто-то очень жестко нарушает ваши границы и после общения с этим человеком вам плохо, единственный вариант — полностью разорвать с ним контакт либо максимально сократить время пребывания вместе», — предупредила Кольцова.

Как понять, что пора прекратить дружбу?

В дружеском общении, как правило менее тесном, чем семейное, бывает непросто поймать момент, когда контакты начинают тяготить и шансов, что все наладится, уже нет.

Фото: Han Yan/XinHua / www.globallookpress.com

«Если после диалога с другом вы уходите с ощущением, что в вас что-то не так, вы какой-то плохой, что-то не то делаете, а вот он хороший, — такую дружбу нужно заканчивать», —выразила уверенность Кольцова. Стоит также задуматься, если: 1. Друг не радуется за вас Этот критерий указывает на проблемы даже ярче, чем отсутствие поддержки в сложные моменты. Настоящий друг всегда искренне порадуется, если у вас случилось что-то хорошее. Если же человек демонстрирует, что ему не до вас с вашей радостью, то это плохой знак. 2. Встречи и созвоны инициируете только вы Психолог посоветовала открыть переписки и посчитать количество инициатив с каждой стороны. Если инициатива всегда принадлежит только вам, поинтересуйтесь у друга, почему так происходит. 3. Друг не приезжает на ваш день рождения, игнорирует вас в соцсетях Отсутствие лайков, комментариев — тоже «звоночек», если, конечно, человек в принципе сидит в соцсетях и оценивает посты.