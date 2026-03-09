Токсичные люди сокращают нам жизнь. Как понять, что общение пора прекратить
Психолог Кольцова: если человек нарушает ваши границы, надо прекратить общение
У многих из нас в окружении есть хотя бы один человек, общение с которым приносит стресс. Недавние исследования показали, что неприятные социальные контакты способны ускорять биологическое старение. Но что делать, если токсичный человек — в вашей семье или среди ближайших друзей? Есть ли способ экологично прекратить или сократить общение?
Как на нас влияют токсичные люди?
Старение — биологический процесс, которому подвержены все, но его темпы у каждого свои. На это могут влиять генетическая предрасположенность, экологические и социальные факторы. Одна из причин — хронический стресс.
До сих пор многие исследования учитывали только позитивные аспекты социальных отношений, игнорируя негативные. Данных о том, как на качество жизни влияют токсичные отношения, сравнительно мало, но недавние исследования начали заполнять этот пробел.
Ученые опросили более 2,3 тысячи взрослых людей, и почти 30% из них сообщили, что в их окружении есть по крайней мере один человек, регулярно вызывающий у них раздражение и напряжение.
Желающим предложили заполнить анкеты о состоянии физического и психического здоровья. Кроме того, ученые взяли у них образцы слюны, чтобы определить биологический возраст путем анализа метилирования ДНК.
Биологический возраст тех, кто вынужден постоянно контактировать с токсичными людьми, оказался на девять месяцев выше, чем у тех, кто с ними не сталкивается. Исследователи сделали вывод: частые контакты с токсичными людьми могут ускорить биологическое старение на 1,5%.
Негативные связи могут ускорять биологическое старение <…> и способствовать усилению воспалений, ослаблению иммунной функции и повышению риска сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Научный журнал PNAS
Нетрудно догадаться, что больше всего на процесс старения влияет негативное общение в ближайшем окружении — среди родственников и друзей. Но как раз эти связи разорвать сложнее всего. Кроме того, в обществе такие шаги часто не приветствуются.
«Только с 2020-х годов медийные личности, в том числе психологи, стали открыто говорить о том, что не нужно прощать ближайших родственников и общаться с ними только потому, что это родственники», — отметила в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова.
Но стереотипы пока сильны.
Почему мы боимся разорвать болезненные связи с родными?
Страх оторваться от семьи заложен в нас на уровне ДНК, пояснила психолог. Были времена, когда держаться группой было безопаснее, а тот, кто оставался один, не мог прокормить и защитить себя и просто погибал. Так называемый инстинктивный мозг, очень древний, хранит информацию об этом.
Сценарий, диктующий, что нужно поддерживать общение с родственниками, уже себя изжил. Сейчас мы имеем право выбирать людей из своего окружения. Но нужно иметь сильную опору, чтобы выдержать осуждение. Вам будут говорить: как же так, это же твоя мама/тетя/сестра, как ты можешь отворачиваться? И часто люди, вместо того чтобы пойти поперек сценария, выбирают потерпеть, чтобы не обидеть близкого и не выслушивать все эти обвинения.
Екатерина Кольцова
психолог
Тем, кто не сепарировался от своей семьи, еще сложнее оказываться от токсичных связей и выбирать другие. Сепарация начинается в подростковом возрасте через бунт, а к зрелости, если все идет как нужно, становится осознанной. Мы постепенно понимаем, что имеем право принимать не все ценности своих родителей.
Но если вовремя не пройти сепарацию до конца (главным образом это касается сепарации от матери), будет труднее, например, не контактировать с братом, — ведь мама говорила, что братья должны помогать друг другу.
Многим непросто даже признать, что им хочется разорвать родственные связи. Кольцова привела в качестве примера ситуацию: ребенок способен сказать: «Я не хочу ехать к тете Маше, она мне не нравится». Он не может объяснить, что именно не так, но доверяет своим ощущениям. У взрослых же в голове все сложнее.
Нормально ли не хотеть общаться с близкими?
«Абсолютно нормально не любить родственников, потому что у всех нас разные ценности. Между нашими ценностями и ценностями других людей постоянно происходит разрыв, поэтому мы даже [одних и тех же] друзей можем как будто бы любить то больше, то меньше», — подчеркнула Кольцова.
Она пояснила, что каждая личность в течение жизни проходит эволюцию, но эти этапы у разных людей могут не совпадать — кто-то идет дальше, кто-то остается на ступень ниже.
Классический пример: две подруги, которые активно общались, пока были одиноки, и охладели друг к другу, когда одна из них вышла замуж. Незамужняя недоумевает, почему веселая и энергичная подруга осела дома с супругом, а замужней уже не интересны прежние тусовки и знакомства в барах. Когда незамужняя найдет партнера, их ценности снова могут совпасть, но рождение ребенка у замужней может спровоцировать новое отдаление.
Можно ли прервать токсичное общение с родственником безболезненно?
К сожалению, не получится перестать общаться или сократить контакты с близким бескровно для обоих. Разругаться, как в подростковом возрасте, — самый болезненный выход.
Другой — попытаться, например, избегать скользких тем, разговор на которые чаще оборачивается конфликтом. Но у токсичного человека, скорее всего, все равно будет потребность выводить беседу именно на них, и мягкие увещевания не помогут.
«Человек, который не изучал психологию, не понимает, как работает его психика и что такое сепарация, будет [в ответ на ваши попытки сгладить углы] говорить: „Ага, ты проработался у психолога“. <…> Если вы чувствуете, что кто-то очень жестко нарушает ваши границы и после общения с этим человеком вам плохо, единственный вариант — полностью разорвать с ним контакт либо максимально сократить время пребывания вместе», — предупредила Кольцова.
Как понять, что пора прекратить дружбу?
В дружеском общении, как правило менее тесном, чем семейное, бывает непросто поймать момент, когда контакты начинают тяготить и шансов, что все наладится, уже нет.
«Если после диалога с другом вы уходите с ощущением, что в вас что-то не так, вы какой-то плохой, что-то не то делаете, а вот он хороший, — такую дружбу нужно заканчивать», —выразила уверенность Кольцова.
Стоит также задуматься, если:
1. Друг не радуется за вас
Этот критерий указывает на проблемы даже ярче, чем отсутствие поддержки в сложные моменты. Настоящий друг всегда искренне порадуется, если у вас случилось что-то хорошее. Если же человек демонстрирует, что ему не до вас с вашей радостью, то это плохой знак.
2. Встречи и созвоны инициируете только вы
Психолог посоветовала открыть переписки и посчитать количество инициатив с каждой стороны. Если инициатива всегда принадлежит только вам, поинтересуйтесь у друга, почему так происходит.
3. Друг не приезжает на ваш день рождения, игнорирует вас в соцсетях
Отсутствие лайков, комментариев — тоже «звоночек», если, конечно, человек в принципе сидит в соцсетях и оценивает посты.