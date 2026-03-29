Выйти из замкнутого круга. Что такое гиперфиксация и как с ней бороться

Способность человека сосредоточиться на одном занятии, идее или человеке кажется полезной до тех пор, пока не перерастает в зацикленность. Что такое гиперфиксация и чем она опасна, разобрался 360.ru.

Что такое гиперфиксация Гиперфиксацией в психологии считается состояние предельной концентрации внимания на одной задаче или мысли. Человек настолько поглощен ею, что теряет счет времени, забывает поесть, игнорирует другие дела, а по возвращении в реальность чувствует себя дезориентированным.

«По-видимому, это палка о двух концах: с одной стороны, это высокая способность эффективно выполнять интересные и важные задачи, а с другой — высокая способность избегать проблем, погружаясь в приятные отвлечения», — объяснила доктор психологических наук Шэрон Салин. Вполне нормально настолько сильно увлечься йогой, что оставить беговую дорожку. Совсем другое, когда человек выходит на новый уровень — продает единственную квартиру, чтобы уехать в ашрам и сутками сидеть в позе лотоса. Клинический психолог Джули Лэндри объяснила, что гиперфиксация отличается от обычной концентрации внимания тем, что она гораздо более выражена.

«Как бы затягивает. Иногда люди говорят о вихре или кроличьей норе. Из нее трудно выбраться, если ты в ней уже оказался», — сказала она. Чем гиперфиксация отличается от гиперфокуса Термины «гиперфиксация» и «гиперфокус» часто используются как синонимы, но они обозначают две разные вещи. Салин объяснила, что под первым подразумевается страсть к приятному занятию, например, хобби, в то время как последний часто отражает сильную концентрацию на задаче.

Интересно В зависимости от причины состояние гиперфиксации может длиться от нескольких часов до нескольких лет.

Гиперфокус чаще всего упоминается в контексте аутизма, шизофрении, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но нейротипичные люди тоже испытывают его в течение жизни. Примером может служить ситуация, когда ребенок настолько увлечен компьютерной игрой, что не слышит, что родитель зовет его по имени. Плюсы и минусы гиперфиксации Состояние гиперфиксации может повышать продуктивность, что особенно полезно в работе — увлеченный пылесосами продавец вдохновит покупателей. Некоторые люди чувствуют себя «в потоке». Однако в такие моменты все отходит на второй план и ничто не кажется важным, кроме одного-единственного дела.

Основные проблемы гиперфиксации заключаются в прокрастинации, когда человек пренебрегает другими важными задачами, и иррациональной эскалации, при которой все ресурсы направляются на достижение единственной цели, даже если она не имеет смысла.

Иногда мы пренебрегаем другими вещами или другими людьми. Возможно, мы не проявляем себя в отношениях так, как должны, или пренебрегаем личной гигиеной. Джули Лэндри Клинический психолог

В этом состоянии человек теряет способность переключаться между задачами, намного хуже воспринимает новую информацию, его характер становится тяжелым. Он может оставаться в объективно плохих отношениях, бесконечно прокручивая в голове прошлые ссоры, зацикливаясь на нерешенных проблемах и истощаясь. У него просто не хватит сил ни на что другое. Избавиться от гиперфиксации: советы психолога «Лучший способ справиться с гиперфиксацией — не бороться с ней, запрещая определенные виды деятельности, а использовать ее себе на пользу», — посоветовала Салин. Она предложила сделать привлекательными для себя полезные вещи, например, учебу. Найти работу, которая отвечает собственным интересам.

Важно наблюдать за собой, обращая внимание на первые признаки гиперфиксации, длительность «приступа», в какой ситуации они возникает. Салин предложила отследить свое восприятие окружающей среды в тот момент, реакцию на прерывание работы или необходимость переключиться на другую задачу. «Вдумчивая самооценка поможет вам отслеживать, когда гиперфиксация берет верх, и что вы можете сделать, чтобы осознанно выйти из эпизода», — объяснила она. Поможет также расстановка приоритетов и тщательное планирование. Периодически нужно нужно проводить ревизию повседневной жизни: составить план на день или неделю, отметив самые интересные задачи как потенциально затягивающие;

расставить подзадачи по степени важности и срочности;

настроить оповещения, чтобы работать с запланированными и структурированными перерывами;

определить занятия, несправедливо обделенные вниманием, и те, которые не так важны. Лэндри предложила подключить партнера. Он поможет контролировать ситуацию и остановит, если сосредоточенность на чем-то одном затянулась.

Если к гиперфиксации склонен ребенок, можно периодически обращать его внимание на собственное состояние. Например, спросить, не проголодался ли он из-за игры. Полезно встроить предмет фиксации внимания во что-то более рациональное. Если школьнику нравится Minecraft, познакомить его с архитектурой или программированием.