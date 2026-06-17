Сегодня 20:11 Бабушкин труд: почему пожилые россиянки выбирают карьеру и хобби вместо внуков Психотерапевт Никитина: современные бабушки становятся наставниками для внуков 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В российском обществе заметно изменился образ бабушки. Стереотипы о пожилых родственницах, которые пекут пирожки и всегда готовы взять на себя заботу о внуках, постепенно уходят в прошлое, уступая место активным женщинам старшего поколения, желающим заниматься собственной жизнью, а не только семейными обязанностями. Почему назрели такие перемены и сколько стоит бабушкин труд, разбирался 360.ru.

Почему стереотип трещит по швам Дискуссию в соцсетях начала телеведущая и сваха Роза Сябитова. Знаменитость, чья профессиональная деятельность тесно связана с семейными ценностями, заявила, что существовавший годами образ бабушки с пирожками безнадежно устарел. Сегодня старшее поколение прекрасного пола успешно переписывает правила игры. «Забрать ребенка из детского сада, посидеть с ним вечером или увезти на все лето в деревню — все это воспринималось как обязательная часть бабушкиной жизни. Сейчас жизнь поменялась, и у бабушки есть свои интересы. Где тот баланс между помощью молодым родителям и своим личным временем?» — задалась вопросом Сябитова. Мнение ведущей разделили не только ее многочисленные подписчики, но и психологи, ежедневно работающие с запросами поколений.

Фото: РИА «Новости»

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в беседе с 360.ru отметила, что перестройка образа началась не вчера, но именно сейчас достигла своего пика. Причина кроется не только в трендах на омоложение, но и в глобальном изменении качества жизни и медицины. «Сейчас настали совсем другие времена. Помните, как у Пушкина? „В комнату вошел старик лет тридцати“. Теперь же женщины 50+ и 60+ сохраняют активный образ жизни. Они совершенно по-другому ощущают себя, они выглядят по-другому», — сказала эксперт. По ее словам, еще пару десятилетий назад возраст около 50 лет для женщины был суровым приговором с точки зрения внешности и здоровья. Тяжелый физический труд, отсутствие достойной гинекологической помощи и постоянный стресс делали свое дело.

Женщина в этом возрасте могла быть полностью седой и беззубой, с опущением матки. Сегодня женщины следят за собой, занимаются спортом, правильно питаются, развиваются духовно, получают образование. Не рожают в поле и по такому количеству детей. Лариса Никитина

Из пожилых женщин, предпочитающих сидеть дома, современные бабушки превратились в возрастных представительниц прекрасного пола, готовых дальше строить карьеру, путешествовать, заниматься любимыми хобби и покорять новые вершины. «У меня среди клиенток есть масса зрелых женщин, у которых 15-17-летние внуки. Они ходят на танцевальные занятия, на живопись, на картах катаются, ведут очень активный образ жизни. И здорово, что наконец настали времена, когда у женщины освободились руки, появилось время. Она может не просто гоняться за ребенком с хворостиной по двору, а дать ему что-то большее», — подчеркнула психотерапевт.

Фото: РИА «Новости»

Бабушка, или просто Марина: тонкости коммуникации На этом фоне трансформировалось даже общение между бабушками и внуками. Один из любопытных трендов: дети называют старших родственниц по имени, а не бабушками, особенно в присутствии сверстников. И это не проявление неуважения — скорее признание их современности. «Есть тенденция, что многие молодые бабушки не любят, когда внуки называют их бабушками. Многие делают на западный манер — обращаются просто по имени. Иногда подросшие внуки говорят: „Какая ты бабушка? Ты Марина или Катя“. В этом нет ничего страшного, потому что по факту бабушкой она все равно остается», — пояснила собеседница 360.ru. Такие перемены в общении открывают совершенно новый уровень близости между родными людьми. По словам психотерапевта, сегодня бабушки могут дать своим внукам гораздо более важные вещи, чем просто помыть, накормить и рассказать на ночь сказку. Они становятся отличными собеседниками и наставниками для подрастающего поколения.

Я знаю много женщин, которые с внучками делятся своими историями. И внучки первые тайны про свою платоническую любовь рассказывают именно бабушке, потому что это более безопасно. Бабушка априори всегда на стороне внуков.

Никитина подчеркнула, что это не отменяет классической заботы и традиций. Многие бабушки по-прежнему умеют отлично готовить и готовы порадовать внуков своими кулинарными шедеврами, но вкусные домашние блюда больше не является единственным связующим звеном между поколениями.

Фото: РИА «Новости»

«Но это не самое главное. Да, ребенок будет помнить пирожки, но больше он будет помнить разговоры с бабушкой, то, чему она научила, как поддержала в важный момент», — уверена специалист. Экономика семейной помощи: как оценить труд бабушек? Трансформация роли бабушки в семейной системе влечет за собой не только социальные, но и экономические вопросы. Ведь фактически пожилые родственницы зачастую выполняют функции нянь, поваров и личных помощниц, спасая бюджет молодых семей. По словам кадрового эксперта, руководителя агентства «Трудовые резервы» Ильи Варакина, помощь бабушек порой незаменима, но оценить их вклад в денежном эквиваленте довольно сложно. «Если мы переводим это на рыночные отношения, то помощь бабушек становится в одну череду со всеми, кто оказывает подобные услуги. Оценить их стоимость можно рыночным путем, то есть проанализировав цены на порталах, где ищут временный персонал», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Однако тут же всплывает серьезный нюанс, который ставит под сомнение возможность справедливой финансовой оценки подобного труда. Родная кровь дает гарантию безопасности, которую не купишь за деньги.

Когда за ребенком приглядывает не близкая родственница, а чужой человек, у любой матери будет очень много тревоги. Придется ставить камеру, допрашивать ребенка так, чтобы он честно ответил, или же половину недели проводить рядом с няней, наблюдая за ней. Илья Варакин

Варакин подчеркнул: молодые родители порой привлекают бабушек не из желания сэкономить, а ради душевного спокойствия, которое не вписывается в строгие рамки трудового договора. И именно поэтому оценить вклад бабушек с точки зрения рынка сложно. «Труд бабушек, их работа бесценны», — заключил эксперт.