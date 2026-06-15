Психолог Денисов-Мельников назвал плохой идеей заставлять бабушек сидеть с внуками

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с «Абзацем» рассказал, что современные бабушки все реже соглашаются сидеть с внуками из-за своего активного образа жизни. Многие из них хотят пожить для себя после того, как вырастили своих детей.

Денисов-Мельников отметил, что заставлять бабушек сидеть с внуками — плохая идея. Вместо этого он предложил договариваться с ними о помощи. Психолог подчеркнул, что бабушку пугает не сам внук, а ощущение, что ей вручат второе материнство без права на отпуск.

Чтобы правильно попросить бабушку о помощи, нужно помнить несколько правил: признать, что помощь бабушки — это вклад, а не обязанность; просить конкретно: указать время и задачу, например, «нам нужно два часа в четверг, чтобы съездить по делам»; не обесценивать жизнь бабушки фразами вроде «а что тебе еще делать»; всегда благодарить за помощь.