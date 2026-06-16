Пирожки или личная жизнь? Роза Сябитова поспорила с подписчиками о роли бабушек в семье

Телеведущая Роза Сябитова опубликовала редкое фото с внуками Мирославой и Мишей и поинтересовалась у аудитории, где проходит граница между помощью детям и личным временем. Пост она опубликовала в телеграм-канале .

Сябитова отметила, что прежний образ бабушки связывали с домашними пирожками, супом и постоянной готовностью забрать ребенка из детского сада или посидеть с ним вечером. Теперь жизнь изменилась, а у старшего поколения появились собственные интересы.

«Где тот баланс между помощью молодым родителям и своим личным временем?» — спросила телеведущая.

В комментариях разгорелись жаркие споры о том, должна ли бабушка посвящать все свободное время внукам. Одни поддержали традиционную модель семьи, другие согласились с правом бабушек на личную жизнь.

Сама Сябитова ранее призналась, что прибегла к пластическим операциям, чтобы как можно дольше оставаться молодой.