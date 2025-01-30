Сегодня 00:04 Антон Перезимник — 30 января. День, когда пекли колобки и снимали порчу Профессор Фоминых: на Антон Перезимник 30 января крестьяне отваживали порчу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Православные верующие 30 января почтут память одного из основоположников монашеского отшельничества Антония Великого. В народном календаре этот день носит название Антона Перезимника и указывает на приближение весны. Об истории праздника и народных традициях — в материале 360.ru.

Что известно о жизни святого Антония Великого Преподобный жил в Египте в IV веке. Преподаватель РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии и профессор Наталия Фоминых рассказала 360.ru, что он родился в богатой благородной семье, воспитывался в христианской вере и с детских лет проявлял исключительное благочестие по сравнению с другими детьми и взрослыми. В 20-летнем возрасте потерял родителей и остался с маленькой сестрой на руках. Тогда произошло первое чудо.

Однажды, войдя в храм, он услышал голос. Ему сказали: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай свое имение, раздай нищим, и тогда будешь иметь сокровище на небе». Стараясь следовать этим словам, Антоний отказывается от родительского наследства в пользу бедных из своего селения. Наталия Фоминых эксперт по религии

Спустя время Антоний услышал еще одно откровение. Голос просил не заботиться о завтрашнем дне, так как он сам позаботится о себе. Довольно для каждого дня своей заботы. Мужчина поручил сестру верным знакомым женщинам и девушкам, ушел из дома и начал служить Богу. Сначала им руководил старец, затем Антоний уединился в пустыне. Он жил в гробовой пещере около родного селения, после ушел в развалины в пещере на берегу Нила, взяв с собой запас хлеба на шесть месяцев. «Здесь он прожил около 20 лет в уединении. И, что интересно, не стремился быть наставником, не стремился к духовному наставничеству. Люди сами к нему стекались, сами приходили. Таким образом, именно он считается основателем христианского монашества», — пояснила Фоминых.

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Основывал ли Антоний Великий монастыри Профессор уточнила, что Антоний Великий считается отцом монашества не в том смысле, что стал первым монахом. До него уже во II веке были люди, которые селились в пустыне, в том числе более чем на 20 лет, укрывались от гонений, достигали своих аскетических целей и совершали подвиги воздержания.

Ценность опыта преподобного Антония в том, что он стал первым ярким принципиально новым представителем именно пустынного жительства. Наталия Фоминых

Преподобный не основывал монастырей. Пожелавшие присоединиться и получить знания отшельники находились под его руководством, но жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах, где предавались молитве, посту и трудам. Несколько таких скитов, пещер, хижин, которые объединялись под духовной властью одного наставника, получили название лавры. Отсюда сохранилось название крупных православных монастырей — например, Сергиево-Троицкой и Киево-Печорской лавр.

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Учительство преподобного Антония Если в языческие времена в Римской империи христиане жили в условиях частых гонений, то в годы расцвета веры крещение стали принимать все подряд. При этом многие не меняли свою жизнь и не становились христианами по духу. Поэтому возникло монашество как стремление к отречению от мира и жизни в удалении от благ, посте и молитве, объяснил 360.ru священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай (Савченко). «Преподобный Антоний был не только родоначальником монашества, но и учителем, поскольку был образованным. Его наставления стали началом подвижнического сборника „Добротолюбия“, который собрал подвижнические наставления многих преподобных отцов Востока. Многие наставления преподобного Антония стали притчами и премудростями для христиан последующих столетий», — сказал он.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Антоний Дымский и Антоний Черноозерский Отец Николай рассказал также об Антонии Дымском, который стал одним из первых монахов-подвижников северной Руси. Он основал Антониев Дымский монастырь в нынешней Ленинградской области в тогда еще малозаселенном крае и почил около 1230 года, до монгольского нашествия. Еще один святой, память которого верующие чтут 30 января, — Антоний Черноозерский. Фоминых пояснила, что он основал Богородицкий монастырь на Черном озере в новгородских владениях. Преподобный умер в 1598 году в своей пустыни. «Но день памяти преподобного Антония Черноозерского 30 января ради тезоименитства с преподобным Антонием Великим отмечается в один день», — подчеркнула она.

Антон Перезимник Народное название праздника 30 января связано с переходом через экватор зимы. Отец Николай уточнил, что в этот день крестьяне начинали ждать окончания темного и холодного времени года.

Название «перезимник» относится к народной ассоциации, связанной с серединой зимы. Раньше календарь был юлианским и отставал от нашего нынешнего календаря на 13 дней. Поэтому середина календарной зимы по старому стилю — это как раз этот день. Николай Савченко священник

По одной из версий, народный праздник Антон Перезимник посвящен памяти Антония Черноозерского. Однако Фоминых усомнилась в этом. «Нельзя однозначно утверждать, что день Антония Перезимника отмечался славянами в честь и в почитание Антония Черноозерского, поскольку он жил и совершал свои святые деяния в XVI веке, в то время как Антоний Великий жил и совершал свои деяния и монашество в 356 году. Родился он около 251 года», — напомнила она.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

О чем молиться святому Антонию: советы христианам В прошлом крестьяне, по словам Фоминых, молились святому Антонию о безопасности скота и о благополучном приплоде у коров. В этот день они освящали сено и кормили им животных. Теперь 30 января — прекрасный день для рефлексии. Отец Николай посоветовал верующим пересмотреть свое поведение. «В этот день подвижников хорошо каждому поразмышлять о том, насколько мы можем ограничивать себя в разных излишествах, поскольку они являются обузой в нашем служении ближним», — сказал он.

Фото: Pxhere

Что делать в Антон Перезимник На Руси существовало много примет и правил, которые следовало соблюдать в этот день. Крестьяне, по словам Фоминых, пекли колобки — объединяли толокно с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца, соль, молоко, месили крутое тесто и лепили небольшие булочки. Эта румяная, золотистая выпечка знаменовала приближение весны и солнца. «На Антона Перезимника отваживали порчу. Если тропинка, которая вела во двор, была засыпана снегом, то по этому снегу проводили черту острым ножом, серпом, каким-то острым предметом. Считалось, что вот эта черта отсекает порчу. <…> И совершали такой обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Тот, кто первым выходил по утру на улицу, шел от крыльца обратными следами, пятками вперед, как бы обозначая следами, что в дом пришел сам хозяин», — сказала профессор.

Фото: РИА «Новости»

Сохранилось много преданий. Например, в этот день запрещалось вязать и прясть, чтобы не привлечь беду. Нельзя ругаться, хвастаться и рассказывать другим о своих долгосрочных планах, иначе они не исполнятся. Слишком поздно из дома лучше не выходить — это чревато неприятностями. «Хорошо сменить дорогу, по которой вы идете на работу, сменить привычный маршрут, либо, наоборот, вернуться домой по новой дороге. Причем новую дорогу и новый путь можно выбрать как в прямом смысле, так и в фигуральном, задуматься о чем-то новом», — посоветовала Фоминых. Отдельный блок верований связан с ночью с 29 на 30 января. Считалось, что сны могут полностью воплотиться в жизнь, поэтому важно запомнить их и проанализировать. Еще сон, по словам профессора, мог показать в эту ночь то, к чему человек стремится, к чему должен в жизни поставить реальные цели.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Народные приметы 30 января В народе говорили «Пришла Антонина — зиме половина». Фоминых объяснила, что крестьяне ждали весны, но не доверяли временному потеплению. «Если в этот день была теплая погода, то верить не нужно было этому, потому что существовала пословица „Хитер Антон со всех сторон“. Потому что однозначно, если на Антонов день тепло, дальше жди, что „Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет, все морозом стянет“», — рассказала она. Крестьяне также обращали внимание на небо. Если 30 января его затягивали тучи, то в ближайшие дни ожидалась метель.