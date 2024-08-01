01 августа 2024 07:30 Громничные свечи, забавы и обрядовое пиво. Как отметить Перунов день Религиовед Невеев рассказал, почему Илью Пророка часто путают с Перуном 0 0 0 Фото: Dmytro Smolyenk / Global Look Press Интересное

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Перунов день — праздник, который пришел из славянской культуры, когда наши предки были язычниками. Они почитали многие божества, среди которых был Перун, бог грома и воинов. Его праздник отмечают 2 августа, но по старому стилю — 20 июля. Об истории, традициях, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Кто такой Перун в славянской мифологии Перун — бог грома и молний, защитник Яви — мира, где живут люди. Повелевает справедливостью, воинамами и мужской силой. К нему, как к покровителю, часто обращались ремесленники, охотники, кузнецы, портные и пчеловоды. Перун появляется в славянской мифологии начиная со времен князя Владимира, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. «Все знают, что в 988 году он принял христианскую веру и крестил Русь. Но не все знают, что в 980 году Владимир провозгласил культ Перуна, поставил его статуи в Великом Новгороде и Киеве наряду с другими божествами. Поэтому мы не знаем точно, был ли культ Перуна до Владимира», — отметил эксперт.

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

История и суть праздника Перуна Почитатели спорят о дате празднования Перунова дня: 20 июля или 2 августа. Обе даты связаны с битвой Перуна против злых сил Нави — загробного мира, где живут духи и души умерших людей. Он выезжает на огненной колеснице на небо и с помощью молний поражает злые силы. Одним из таких существ был Скипер-змей. Согласно книге «Боги и люди», Перун сказал ему: «Это я, смерть твоя!» Но Змей не поверил.

«Только я плюну, как станешь ты утопленником, только дуну — тебя за 100 верст отнесет, на ладонь положу и прихлопну, останется от тебя мокрый след». А Перун между тем ударил копьем и пригвоздил Скипер-змея к земле. Книга «Боги и люди»

После этого Скипер утратил свою колдовскую силу. Если принять за правильную дату 2 августа, которую отсчитывали от Ивана Купалы (24 июня по старому стилю), выходит ровно 40 дней. Именно столько требуется умершей душе, чтобы добраться до загробного мира Нави.

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Нельзя считать, что 2 августа — это Перунов день, потому что у современников нет подлинного языческого календаря. Исследователи многое узнали о язычестве из христианских текстов, целью которых не стояло точно передать религиозные представления до христианства. Скорее, все было наоборот — покритиковать нехристианские верования», — отметил Невеев.

Перун и Илья Пророк Есть гипотеза, что на Руси после Крещения сложилось двоеверие, когда под маской почитания христианских икон и святых продолжали поклоняться языческим божествам. Однако при всей привлекательности эта версия ничем не подкреплена, подчеркнул Невеев. На иконе Ильи Пророка изображен мужчина в огненной колеснице, что очень напоминает по описаниям Перуна. Логично предположить, что рассказы об Илье Пророке, который едет по небу во время грозы, а молнией убивает чертей, — следы древних мифов.

Фото: The State Hermitage Museum/Instagram.com* / Global Look Press

«Можно допустить, что необразованный мужик, придя в храм и увидев такую икону, сказал про себя: наверное, из-за него в колеснице на небе гремит гром. То есть большой вопрос, насколько эта мифология древняя и дохристианская», — отметил религиовед. Перун связан больше с именем Владимира, который, приняв новую веру, быстро от него отрекся, заключил Невеев.

Фото: The State Hermitage Museum/Instagram.com* / Global Look Press

Традиции, обряды, игры в Перунов день Празднование Дня Перуна продолжалось не один день, а целые две недели — с 20 июля по 2 августа. В это время славяне выбирали одну из женщин и обливали ее водой, обращаясь к защитнику Перуну.

Люди делали и заговаривали громничные свечи. Ими пользовались весь следующий год, проводили с их помощью обряды.

Фото: РИА «Новости»

Перуну делали подношения: например, заговоренное оружие, амулеты, обереги. Самому главному защитнику мира людей молились и прославляли его. В этот день также были популярны молодецкие забавы, направленные на физическую активность. Считалось, что, помимо духовности, человеку следует обращать внимание на состояние тела. Поэтому наши предки любили игры на смекалку, ловкость, физическую мощь. Они обливались ледяной водой, тем самым закаляя организм. К Перунову дню готовились заранее — за восемь дней. Женщины делали обрядовое пиво, которое во время гуляний раздавали как угощение. Самым главным блюдом в эти дни считали мясо в любом виде.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Большой праздник начинался с разведения ритуального костра. Этим занимались волхвы и жрицы, старейшины деревень. К нему выстраивались шесть мужчин с разными видами оружия. Оружие после молитв складывали в отдельном месте и благословляли. Считалось, что оно сделает людей непобедимыми и сильными. Кроме того, старейшины приносили в жертву быка либо петуха. Их кровью допускалось обмазать оружие. Далее жителей созывали на гуляние обрядовыми песнями. Предки освящали обереги, амулеты для воинов прямо над костром. Было принято проводить бой, символизирующий битву Перуна на небе. В ходу были и обряды посвящения в воины, перед которым юноши проходили испытания на храбрость, доблесть и смекалку.

Фото: РИА «Новости»

После всех обрядов и посвящений начинался большой пир с играми, танцами, хороводами и гаданиями молодых девушек.

Интересно Одним из любимейших ритуалов был запуск огневицы. Это небольшой самодельный плот, на который устанавливали свечу. Его несли к реке, а перед отправкой огневицы вниз по ней загадывали желание. Наши предки верили, что оно непременно исполнится. Одним из любимейших ритуалов был запуск огневицы. Это небольшой самодельный плот, на который устанавливали свечу. Его несли к реке, а перед отправкой огневицы вниз по ней загадывали желание. Наши предки верили, что оно непременно исполнится.

Что нужно делать в День Перуна В День Перуна обычно открывали сезон охоты, поэтому можно отправиться за дичью. «С Перунова лня волчьи выходы открываются. Если на Перунов день затравить зверя, то весь год охота будет счастливая», — говорили предки-славяне.

Фото: РИА «Новости»

Ни один Перунов день не обходился без пира с мясом, поэтому можно приготовить говядину, курятину, зайчатину. Их хорошо дополнят каши и горячительные напитки, такие как красное вино, пиво, обычный квас.

Перунов день считается мужским днем, поэтому провести его лучше в компании мужчин.

Приветствуется участие в спортивных состязаниях.

Можно сходить в баню, а завершить поход громким застольем.

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено 2 августа В Перунов день не допускалось: смотреть на солнце — злые духи могли проникнуть в жилище;

ходить в лес одному — злые духи в образах животных могли навредить человеку;

выгонять на пастбище скот и впускать в дом любых животных — в их облике могли пробраться злые духи;

заниматься физическим трудом;

стоять на перекрестке;

смотреться в зеркало;

купаться в водоемах.

Фото: РИА «Новости»

Народные приметы на Перунов день Если в этот день пойдет дождь — в будущем следует ждать бедствий. Но некоторые люди верили в богатый урожай пшена;

Если погода жаркая и сухая — тепло продержится до глубокой осени, а дождей не будет до середины сентября;

Считалось, что на время празднования Дня Перуна вода обладает целительными свойствами. Особенно ценными были первые капли грозового дождя;

Фото: РИА «Новости»

Часто девушки в этот день гадали. Они заранее набирали листья в лесу, в ночь на 2 августа клали их под подушку, а утром наугад вытаскивали один из листков. Считалось, что если попался: — дубовый лист — девушку ждет сильный и суровый мужчина; — березовый — нежный и внимательный; — осиновый — ворчливый; — яблоневый — милый и отзывчивый; — кленовый — бестолковый; — тополиный — веселый; — ивовый — покладистый; — рябиновый — спокойный. Если в доме есть больной человек, то перед Перуновым днем следует прибраться — иначе он не выздоровеет.

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