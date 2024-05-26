Сегодня 08:30 🧜🏻‍♀️Русалки, духи, обряды. Что такое Зеленые Русалии и как их празднуют Филолог Бубенчикова рассказала, почему нельзя шить во время Зеленых Русалий 0 0 0 Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Культура

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Народный календарь славян всегда насыщен разными праздниками. Одни берут свое начало в христианстве и существуют до сих пор, другие имеют языческие корни и серьезно трансформировались. В их числе — Зеленые Русалии. Когда Русальная неделя в 2024 году, какие традиции и обряды проводили славяне, что можно и нельзя делать, разбирался 360.ru.

Когда Зеленые Русалии в 2024 году Русальные недели бывают два раза в году. В 2024-м первые Русалии прошли с 16 по 22 апреля. Считалось, что в это время духи вод и лесов вместе выходят из леса и гуляют по земле. Вторые Русалии — продолжение первых. Если в апреле народ встречал русалок, то летом уже провожал. Зеленые Русалии празднуют с 26 мая по 2 июня.

Кто такие русалии Русалка, или русалия, мава, — вредоносный дух, появляющийся в летнее время в виде длинноволосой женщины. На Руси верили, что эти существа могут защекотать человека до смерти, утащить в воду и утопить, найти жениха среди живых, рассказала 360.ru филолог и старший преподаватель кафедры № 1 иностранных языков РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Бубенчикова. Обычно русалок изображали нагими либо в лохмотьях с длинными волосами. По мнению некоторых исследователей, этих существ связывали с растениями, так как считалось, что их могли видеть в поле или лесу. Русалий принимали за символ плодородия, влаги, водоемов.

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Чем различаются Русальные недели Русальная неделя — символическая календарная неделя между весной и летом. Время, когда колосится рожь, цветут травы и поля, объяснила Бубенчикова. Первые Русалии Славяне встречали русалок и духов с радостью и весельем, поскольку верили, что обидевшему их человеку будет плохо. Мифические существа могли повлиять на урожай и здоровье животных. В апрельскую неделю девушки водили хороводы, играли, плели венки. Они благодарили русалок, чтобы задобрить и склонить на свою сторону.

Фото: Freepik

Вторые Русалии Летние Русальные недели несколько отличались по обрядам и традициям. Например, девушки плели венки, но с другим намерением: их сплавляли по реке, чтобы поблагодарить русалок и попросить об обильном урожае и защите. Если венок тонул, его обладательница сильно беспокоилась, ведь это означало грядущие несчастья. Всю неделю называли Троицкой, или Зеленой неделей, а еще Зелеными Святками.

Интересно До наших дней дошли названия некоторых дней этой недели. Понедельник называли Духовым днем, днем духов, именинами земли или Землей-именинницей. Вторник — это Проводы русалок, их Изгнание, Похороны, Вода-именинница, Проводы весны. Среда — это Градобой. Четверг — Русальная Пасха, Киселев день, Грязный четверг. Пятницу называли Дедовой. Именования субботы и воскресения не сохранились. До наших дней дошли названия некоторых дней этой недели. Понедельник называли Духовым днем, днем духов, именинами земли или Землей-именинницей. Вторник — это Проводы русалок, их Изгнание, Похороны, Вода-именинница, Проводы весны. Среда — это Градобой. Четверг — Русальная Пасха, Киселев день, Грязный четверг. Пятницу называли Дедовой. Именования субботы и воскресения не сохранились.

Поверья и приметы Зеленых Русалий Славяне верили, что Зеленые Русалии — очень опасный период. Люди верили также, что в это время в мир живых приходили покойные — умершие не своей смертью люди. Это могли быть духи утопленников, незамужних девушек, младенцев, которых утопила мать, либо погибших на Русальной неделе. «Встреча с такими покойниками не сулила ничего доброго. По сути, русалки и есть все эти люди, умершие не своей смертью», — уточнила Бубенчикова.

До Русальной недели они жили на водоемах, а прямо перед праздником Ивана Купала покидали их и выходили к людям, неся беды.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Существовало поверье, что духов молодых девушек можно встретить в первый день Русальной недели. Их можно было видеть в поле, у водоема, на кладбище, в лесу, на деревьях, перекрестках дорог или мосту. «Мосты символизировали Калинов мост, соединяющий мир мертвых и живых. Перекрестки обозначали соединение двух миров. Этих мест избегали», — добавила Бубенчикова.

Фото: Freepik

Однако, помимо поверий о злых русалках, существовали и другие — о добрых духах, которые не приносили людям никакого вреда. Славяне верили, что русалки могут защитить невинного, спасти от утопления. Такие духи могли напугать кого-то, сбить с пути, но ничего плохого не сделать. Русалок задабривали. На пнях, дорогах, в лесах, у водоемов, кладбищ люди оставляли дары — мед, блины, хлеб, соль. Злых русалок, наоборот, отпугивали, например, полынью. Ее носили на теле в качестве оберега. Еще с собой брали иглу или пряжку с острой застежкой. Считалось, что духи не переносят острый металл. Для защиты дома хозяин брал раскаленную кочергу или головешку из костра и очерчивал ею жилище вокруг. При встрече с русалкой в нее бросали платок или что-нибудь из одежды. «Считалось, что русалии похищают у заснувших без молитв женщин нитки, ткани, одежду, пищу или выбирают себе женихов среди их мужей. Желание приодеться побуждало русалок ходить по баням, где женщины оставляли пряжу, и прясть себе наряд», — добавила эксперт.

Фото: Freepik

Гадания «Русалии — идеальное время для гадания. Молодые и незамужние девушки собирались группами, проводили обряды инициации, то есть переход в половозрелый возраст, когда можно выходить замуж, и гадали на любовь», — рассказала филолог. Девушки плели венки и носили их весь день. Если головной убор остался свежим — гадавшую ждал скорый и счастливый брак, если увядал — несчастный. Если венок развалился, то говорили, что девушка пока не готова к замужеству. Девушки, страдающие от неразделенной любви, отправлялись ночью на берег реки и оставляли подношение русалкам — завернутые в красную ткань бусы, монетку или ленту. Под этот узел они клали прядь своих волос. Люди надеялись, что русалки помогут в любви.

Фото: Sebastian Willnow/dpa / Global Look Press

Обряды Ритуальное дерево Особенным символом Зеленых Русалий считалась береза. Народ верил, что на ветвях именно этого дерева рассаживаются духи. Вокруг нее водили хороводы, рядом организовывали гуляния, вплетали ленты в ветки. Некоторые делали березам подношения — чаще всего мед и яйца. Еще березовыми веточками дополняли венки, которые потом уносили домой в качестве украшения.

Фото: Unsplash

Кумление Один из основных обрядов Русальной недели — кумление. Ритуал обозначает присоединение девушки к сообществу. В это время молодые женщины могли найти себе подругу — куму, у которой можно попросить совета. Кроме того, прохождение обряда считалось инициацией из девочки в девушку, после чего она могла выйти замуж.

Интересно Из веток и лент плели венки. Считалось, что, если поцеловаться через венок, можно стать подругами. Еще менялись личными вещами — кольцами, платками, бусами, лентами. Из веток и лент плели венки. Считалось, что, если поцеловаться через венок, можно стать подругами. Еще менялись личными вещами — кольцами, платками, бусами, лентами.

Девушки пели песни и водили хороводы. Под березами устраивали трапезу.

Вождение коня Обряд «вождение коня» считался завершающим на второй Русальной неделе. Его еще называли Вождением кобылы, Ряжением лошади, кобылы, коня, Похоронами коня или его Купанием, Проводами русалки либо весны.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Два юноши рядились конем, украшенным венками, лентами. Они ходили вместе с толпой по деревне, провожая русалку или коня до окраины. В конце пути молодые люди изображали смерть животного. Тогда народ растаскивал во все стороны украшения, ленты, венки, стягивал ткани. Оставшиеся фрагменты бросали на дорогу или в реку. Вместо ряженых могли использовать лошадиный череп, надетый на палку, или изготовленную из дерева голову, которую потом выбрасывали, избавляясь от нечистого духа.

Запреты во время Русальных недель Нельзя стирать, чтобы не забрызгать русалок водой; Нельзя шить, чтобы нечаянно не зашить русалке глаза или не пришить к себе; Не следует ходить в одиночку в лес, на кладбище, в поле или другие места, где можно встретить духов; Не рекомендуется работать в поле; Не нужно водить скот в лес; Нельзя купаться, иначе русалка может утащить на дно.