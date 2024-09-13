Сегодня 22:29 Идее об отмене ЕГЭ не хватило поддержки. Зачем образованию мертвый формализм Депутат Смолин: Россия пока не готова к серьезным изменениям по вопросу ЕГЭ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Законопроект об отмене ЕГЭ не нашел поддержки в российском правительстве. Сторонники отмены единого госэкзамена не планируют опускать руки и обещают продолжать работу в этом направлении. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с 360.ru отметил, что пока в России не готовы к серьезным переменам в системе экзамена.

Далее — его прямая речь.

Законопроектов под названием «Анти-ЕГЭ» в Госдуме было несколько десятков. В том числе примерно в каждом третьем мне довелось быть автором или соавтором. Последний, который предполагает полную отмену ЕГЭ, я не подписал: мы предлагали более мягкую версию возвращения единого госэкзамена в добровольный режим. При этом мое убеждение на протяжении последних лет, начиная с 2002 года, состоит в том, что вреда от единого госэкзамена больше, чем пользы.

Фото: РИА «Новости»

ЕГЭ как часть образовательной политики Недавно в Рособрнадзоре происходили специальные слушания по поводу единого госэкзамена, и я попытался выйти за рамки обычного обсуждения — рассмотреть идею государственного экзамена с точки зрения основных задач образовательной политики. Как известно, их три.

Первая задача — это подготовка кадров. Мы видим, что в стране кадровый кризис. Единый государственный экзамен никак не способствовал улучшению подготовки кадров для нашей страны — ни рабочих, ни инженерных.

После девятого класса большинство ребят — около 60% — идут [получать] среднее профессиональное образование. Но не на рабочие специальности, а на специалистов среднего звена, поэтому <…> у нас острейшая проблема с рабочими специальностями — сварщиками, токарями, слесарями и так далее.

Точно так же единый государственный экзамен не помогает в подготовке инженеров, потому что отсекает часть потенциальных абитуриентов, [которые могли бы поступить] в технические вузы. Боясь единого госэкзамена по профильной математике, они идут именно в систему СПО.

Вторая задача государственной образовательной политики — воспитание гражданина. Единый госэкзамен — это часть так называемого мертвого формализованного образования. Любое формализованное образование — вред воспитанию.

Как говорил когда-то Константин Ушинский, классик нашей педагогики, воспитатель не чиновник, а если он чиновник, то не воспитатель. Вот ЕГЭ фактически подменяет воздействие личности на личность без личной дрессировки, учителя — репетитором, настоящее образование — теми самыми образовательными услугами, против которых сейчас все возмущаются.

Фото: Pxhere

Учат только то, что сдают Третья задача образовательной политики — многостороннее развитие личности. ЕГЭ этому тоже не способствует, потому что ребята в старших классах из-за очень высокой цены единого госэкзамена — репетиторов, престижности вузов — перестают изучать все предметы, кроме тех, которые собираются сдавать. Результат — катастрофическое падение уровня общего среднего образования.

По данным социологов, 35% молодых россиян убеждены, что Солнце — спутник Земли, 30% думают, что гены содержат только генномодифицированные растения, 44% считают, будто радиоактивность на Земле только искусственного происхождения. Более половины опрошенных не имеют представления о ключевых событиях в нашей истории, не знают союзников, противников в Первой и Второй мировых войнах, кроме, конечно, Гитлера, который известен всем.

Историки говорят, что единый госэкзамен формирует фрагментарное или клиповое мышление, не дает целостного представления об историческом процессе. Как человек с историческим образованием я с этим согласен.

Поэтому мы предложили самый мягкий вариант: если выпускник непременно хочет [поступать в] московский или питерский вуз, и ему удобнее попытаться сделать это через ЕГЭ, мы такое право оставляем.

Фото: РИА «Новости»

Если парень или девушка собираются в вуз в своем регионе или тем более в колледж, они имеют право выбрать классический экзамен. Такая позиция заложена в том числе в проект закона об образовании для всех в течение всей жизни, который находится на рассмотрении Госдумы.

Закону, который представили мои коллеги, не хватает поддержки правительства. <...> Мы знаем, что большинство в Госдуме голосует только за то, что предлагает кабмин.

Хотя напомню на всякий случай, что председатель государственной думы Вячеслав Володин в присутствии председателя правительства озвучил данные, очевидно, своего Telegram-канала, по которым ЕГЭ входит в пятерку факторов, вызывающих наибольшее недовольство граждан. Но пока политическая элита, большей частью, до того, чтобы серьезно поменять ситуацию с ЕГЭ не дозрела.