Рособрнадзор обсудил изменение правил ОГЭ и ЕГЭ

Депутата, учителя, эксперты Рособрнадзора и ректоры вузов в течение пяти дней обсуждали изменение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщила «Российская газета» .

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что это общественное обсуждение прошло не для галочки, а для того, чтобы сделать новый шаг вперед в этой теме.

«Экзаменов в 2025 году все содержательные изменения не коснутся, но Рособрнадзор продолжит работать с региональными властями, родителями и учителями, чтобы обсуждать вероятные реформы экзаменационной системы», — отметил он.

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявляла, что в октябре в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ в России.

Ранее стало известно, что ЕГЭ могут отменить в российских школах с 2025 года.