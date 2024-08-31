Рособрнадзор обсудил изменение правил ОГЭ и ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев подвел итог обсуждения изменений ОГЭ и ЕГЭ

Фото: РИА «Новости»

Депутата, учителя, эксперты Рособрнадзора и ректоры вузов в течение пяти дней обсуждали изменение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщила «Российская газета».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что это общественное обсуждение прошло не для галочки, а для того, чтобы сделать новый шаг вперед в этой теме.

«Экзаменов в 2025 году все содержательные изменения не коснутся, но Рособрнадзор продолжит работать с региональными властями, родителями и учителями, чтобы обсуждать вероятные реформы экзаменационной системы», — отметил он.

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявляла, что в октябре в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ в России.

Ранее стало известно, что ЕГЭ могут отменить в российских школах с 2025 года.

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