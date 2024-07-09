«Никогда не согласятся». В Рособрнадзоре высказались о возможности отмены ЕГЭ

Выпускники школ не согласятся на отмену ЕГЭ, поскольку такая мера увеличит число экзаменов для них в несколько раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС .

«Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такой старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», — заявил Музаев.

Он напомнил, что раньше, чтобы выпуститься из школы, необходимо было сдать шесть экзаменов. Еще три предстояли выпускникам для поступления в желаемый вуз, при этом требовалось лично приехать в город.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что сама выступает за отмену ЕГЭ, но понимает, что ее позицию не все поддерживают. Она призвала реформировать экзамен по замечаниям, полученным в прошедшую кампанию.