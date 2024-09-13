Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Нилов: кабмин не поддержал проект об отмене ЕГЭ, но мы продолжим работу

Российское правительство отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом заявил РИА «Новости» один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — сказал парламентарий.

Нилов добавил, что некоторые решения уже приняли под воздействием жесткой критики в этом году. Он уверен, что работа над этим вопросом продолжится, несмотря на отсутствие поддержки со стороны кабмина. К следующему экзаменационному циклу могут принять и другие дополнительные меры.

Парламентарий отметил, что он уже встретился с экспертами, предоставившими ему свои наработки в области реформирования ЕГЭ. Сейчас он готовит официальное обращение в профильные ведомства, планируя на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора и передать ему эти документы.

В конце августа эксперты Рособрнадзора обсудили с депутатами, учителями и ректорами вузов изменения ЕГЭ и ОГЭ.