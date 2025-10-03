Форма словесного искусства: мэрия Сочи неловко оправдалась за тексты Oxxxymiron в олимпиадах

Школьники из Сочи обнаружили в заданиях олимпиады цитаты из трека Oxxxymiron *. В пресс-службе городской администрации после проведенной проверки подтвердили, что строчка из текста действительно стала объектом лингвистического анализа. При этом в задании не упоминалось имя исполнителя.

В социальных сетях появилась информация о заданиях школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку для 11-классников. Одно из них включало анализ текста песни известного рэпера. Имя музыканта не называлось. Школьникам нужно было дополнить строчки и указать жаргонное существительное.

Подростки узнали цитату из старого трека Oxxxymiron* «Я хейтер»: «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка».

«Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сочинской администрации, отвечая на вопрос о том, действительно ли в олимпиадные задания по русскому языку могли включить текст из песен иноагента.

Для анализа была взята одна строчка текста, которую рассматривали как объект лингвистического исследования. Как заверили в мэрии, главная цель разработчиков — изучение русского языка. Поэтому задание было легитимным, апробированным и полностью соответствовало целям олимпиады: развивать лингвистическое мышление и углублять знания о системе русского языка.

По информации сочинской администрации, задание олимпиады по русскому языку было направлено на анализ происхождения заимствованных слов и современных процессов словообразования. Эта тема является ключевой и традиционной в лингвистике.

В мэрии считают, что рэп в этом случае — не просто элемент субкультуры или способ продвижения исполнителя, а современная форма словесного искусства, где ключевую роль играет поэтический текст.