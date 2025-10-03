Форма словесного искусства: мэрия Сочи неловко оправдалась за тексты Oxxxymiron в олимпиадах
Мэрия Сочи подтвердила использование текстов Oxxxymiron в олимпиадах
Школьники из Сочи обнаружили в заданиях олимпиады цитаты из трека Oxxxymiron *. В пресс-службе городской администрации после проведенной проверки подтвердили, что строчка из текста действительно стала объектом лингвистического анализа. При этом в задании не упоминалось имя исполнителя.
В социальных сетях появилась информация о заданиях школьного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку для 11-классников. Одно из них включало анализ текста песни известного рэпера. Имя музыканта не называлось. Школьникам нужно было дополнить строчки и указать жаргонное существительное.
Подростки узнали цитату из старого трека Oxxxymiron* «Я хейтер»: «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка».
«Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сочинской администрации, отвечая на вопрос о том, действительно ли в олимпиадные задания по русскому языку могли включить текст из песен иноагента.
Для анализа была взята одна строчка текста, которую рассматривали как объект лингвистического исследования. Как заверили в мэрии, главная цель разработчиков — изучение русского языка. Поэтому задание было легитимным, апробированным и полностью соответствовало целям олимпиады: развивать лингвистическое мышление и углублять знания о системе русского языка.
По информации сочинской администрации, задание олимпиады по русскому языку было направлено на анализ происхождения заимствованных слов и современных процессов словообразования. Эта тема является ключевой и традиционной в лингвистике.
В мэрии считают, что рэп в этом случае — не просто элемент субкультуры или способ продвижения исполнителя, а современная форма словесного искусства, где ключевую роль играет поэтический текст.
Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано.
Администрация Сочи
В мэрии пообещали более тщательно анализировать задания школьной олимпиады по русскому языку, сообщил «Коммерсант».
За что Oxxxymiron* признали иноагентом и стали преследовать в России
Еще до событий на Украине рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron*, активно участвовал в оппозиционных митингах. После начала СВО он опубликовал ролик, в котором резко осудил действия России и объявил об отмене своих концертов. Певец покинул страну. Позже за этот ролик его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.
В августе 2022 года прокуратура подала иск о признании песен Oxxxymiron* экстремистскими. В сентябре рэпер вернулся в Россию. Он выпустил клип на трек «Ойда», снятый на улицах Санкт-Петербурга, где «передал привет» силовикам. А в октябре власти ответили Федорову* — Минюст РФ внес его в реестр физлиц-иноагентов.
Рэпера привлекли к административной ответственности за песню «Ойда». В треке нашли призывы, которые могут нарушить территориальную целостность России, а также лозунги, выражающие позитивное отношение к отделению части страны. В итоге суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Прокуратура также потребовала запретить распространение песни в России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.
В мае 2024 года МВД РФ объявило Федорова* в розыск. По информации из базы данных ведомства, музыканта разыскивают в рамках уголовного дела. Позже правоохранительные органы уточнили, что Oxxxymiron* предъявлены обвинения по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Рэпера также оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию в соцсетях материала без маркировки о статусе иноагента.
* признан иностранным агентом.