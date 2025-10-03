Школьники из Сочи нашли в заданиях на олимпиаде строчки из треков Oxxxymiron

Тексты треков рэпера Мирона Федорова* (больше известен как Oxxxymiron*) обнаружили в заданиях всероссийских олимпиад по русскому языку, сообщил Telegram-канал Shot . Строчки заметили одиннадцатиклассники из Сочи.

Подростки рассказали журналистам, что на недавней олимпиаде встретили строку из старого трека Oxxxymiron* «Я хейтер»: «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». В задании иноагента назвали известным рэпером, не указав его имени.

Песню «Я хейтер» выпустили в 2008 году на сборнике немецкого лейбла Optik Russia, созданном русскоязычными исполнителями из Германии.

В 2022 году Федоров* публично высказался против специальной военной операции и организовал за рубежом несколько благотворительных концертов для помощи пострадавшим. В России против артиста возбудили уголовное дело за неуказание статуса иноагента и объявили в розыск.

Ранее неизвестные подожгли дверь квартиры Oxxxymiron* в Санкт-Петербурге. Хулиганы оставили послание на месте ЧП.

* признан иностранным агентом.