Рэпера Oxxxymiron объявили в розыск | 360°

09 мая 2024, 13:48
Рэпера Oxxxymiron объявили в розыск
МВД объявило в розыск рэпера Oxxxymiron
Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.
Музыканта объявили в розыск по уголовной статье, по какой именно — неизвестно.
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В октябре 2023 года Федорова оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, он не предоставил сведения о своей деятельности.
В январе Oxxxymiron* выступил в клубе Agenda в Дубае, после чего СМИ заявили, что ему грозит наказание из-за разжигания межнациональной розни. В ходе концерта он публично раскритиковал спецоперацию.
Ранее суд в Москве заочно арестовал популярного блогера Камикадзе Ди за фейки о деятельности российской армии. В настоящее время он находится вне территории России.
*Рэпер Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Россия
Oxxxymiron
Иноагенты
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