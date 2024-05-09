Рэпера Oxxxymiron объявили в розыск | 360°

Знаменитости 09 мая 2024, 13:48 Рэпера Oxxxymiron объявили в розыск МВД объявило в розыск рэпера Oxxxymiron РИА «Новости»

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Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.

Музыканта объявили в розыск по уголовной статье, по какой именно — неизвестно.

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В октябре 2023 года Федорова оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, он не предоставил сведения о своей деятельности.

В январе Oxxxymiron* выступил в клубе Agenda в Дубае, после чего СМИ заявили, что ему грозит наказание из-за разжигания межнациональной розни. В ходе концерта он публично раскритиковал спецоперацию.

Ранее суд в Москве заочно арестовал популярного блогера Камикадзе Ди за фейки о деятельности российской армии. В настоящее время он находится вне территории России.

*Рэпер Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.