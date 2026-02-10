Регионы диктуют условия. Как новое распределение мест в вузах устранит дефицит кадров?
HR-эксперт Лоикова назвала актуальной новую систему распределения мест в вузах
В Госдуме предложили согласовывать бюджетные места в вузах с регионами и работодателями. Автор инициативы призвал ввести механизм «защитного минимума» бюджетных мест на специальностях, ключевых для кадрового обеспечения стратегических отраслей и критически важной инфраструктуры. Поможет ли это устранить проблему дефицита кадров, разбирался 360.ru.
Плюсы инициативы
Независимый HR-эксперт председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова в беседе с 360.ru назвала инициативу своевременной, но ее успех — полностью зависящим от деталей реализации и баланса интересов.
«Важный, наверное, потенциальный плюс — снижение дисбаланса на рынке труда. Регионы и работодатели лучше знают текущие перспективные потребности в кадрах. Это может сократить подготовку экономистов и юристов в избытке, увеличить набор на недостающие позиции — педагогические, медицинские, инженерные, IT, где у нас явно есть дефицит», — сказала она.
Второе преимущество, по словам Лоиковой, — повышение практической ориентированности обучения через участие работодателей в разработке программ и организации практик.
В-третьих, более эффективное использование бюджетных средств за счет подготовки именно тех специалистов, которые нужны экономике региона, а также снижение образовательной миграции и закрепление кадров на местах.
«Если регион заказывает специалистов под свои проекты и заключает с ними договора о целевом обучении, то шансы, что выпускник останется работать на месте, повышаются», — объяснила эксперт.
Минусы идеи
Однако, помимо плюсов, у предложения есть несколько существенных рисков. Среди них — короткий горизонт планирования у работодателей, давление на академическую автономию вузов, которые могут превратиться в «конвейер» под узкие запросы, потенциальная коррупция при согласовании мест и монополизация рынка.
«Подавление спроса на не технические специальности, которые тоже прослеживаются. Это искусствоведение, философия. Фундаментальные науки нужны обществу, но их полезность сложно измерить в краткосрочных экономических показателях», — объяснила собеседница 360.ru.
Также эксперт подчеркнула, что дефицит кадров часто вызван не только нехваткой выпускников, но и низкими зарплатами и плохими условиями труда, без решения которых выпускники могут не пойти работать по специальности.
«Следующий момент — это недоиспользование инфраструктуры вузов. Я думаю, что более точное планирование контингента студентов позволит оптимизировать загрузку аудиторий, лабораторий, общежитий», — сказала Лоикова.
Как реализовать инициативу эффективно?
Для эффективной работы инициативы специалист дала рекомендации. Например, создать отраслевые и региональные советы по кадрам для формирования долгосрочных прогнозов на 5-10 лет.
«Второе — ввести коридоры для бюджетных мест. Они крайне важны. Не фиксированное число, а некий диапазон, например 80-120 мест на направление, в рамках которого вуз может маневрировать, исходя из результатов приемной кампании и спроса абитуриентов», — сказала эксперт.
Также важно развивать государственно-частное партнерство в образовании, в том числе через целевое обучение с повышенными обязательствами сторон. Еще нужно поддерживать педагогическое и инженерное образование, публиковать открытые данные о трудоустройстве и зарплатах выпускников, сохранять часть бюджетных мест (20-30%) для традиционно конкурсного отбора, чтобы поддерживать фундаментальные науки.
По ее мнению, инициатива может стать хорошим инструментом, если будет реализована гибко, прозрачно и с учетом долгосрочных интересов страны, а не только текущих запросов бизнеса. Ключом к успеху станет партнерство между государством, регионами, бизнесом и вузами.