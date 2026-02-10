Регионы диктуют условия. Как новое распределение мест в вузах устранит дефицит кадров?

В Госдуме предложили согласовывать бюджетные места в вузах с регионами и работодателями. Автор инициативы призвал ввести механизм «защитного минимума» бюджетных мест на специальностях, ключевых для кадрового обеспечения стратегических отраслей и критически важной инфраструктуры. Поможет ли это устранить проблему дефицита кадров, разбирался 360.ru.

Плюсы инициативы

Независимый HR-эксперт председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова в беседе с 360.ru назвала инициативу своевременной, но ее успех — полностью зависящим от деталей реализации и баланса интересов.

«Важный, наверное, потенциальный плюс — снижение дисбаланса на рынке труда. Регионы и работодатели лучше знают текущие перспективные потребности в кадрах. Это может сократить подготовку экономистов и юристов в избытке, увеличить набор на недостающие позиции — педагогические, медицинские, инженерные, IT, где у нас явно есть дефицит», — сказала она.

Второе преимущество, по словам Лоиковой, — повышение практической ориентированности обучения через участие работодателей в разработке программ и организации практик.

В-третьих, более эффективное использование бюджетных средств за счет подготовки именно тех специалистов, которые нужны экономике региона, а также снижение образовательной миграции и закрепление кадров на местах.

«Если регион заказывает специалистов под свои проекты и заключает с ними договора о целевом обучении, то шансы, что выпускник останется работать на месте, повышаются», — объяснила эксперт.