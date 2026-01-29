В Госдуме предложили отменить плату за обучение в колледжах

В условиях острого кадрового дефицита среднее образование в колледжах должно быть бесплатным. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он отметил, что правительство до конца весенней сессии планирует ограничить количество платных мест в колледжах по специальностям, наименее востребованным в экономике.

«Получается, что на популярных факультетах платное образование сохранится в нынешнем объеме и администрации колледжей по-прежнему будут собирать со студентов немалые деньги», — заявил Миронов.

Парламентарий добавил, что такая инициатива не позволит решить проблему кадрового дефицита в сфере среднего специального образования, который, по оценкам, к 2035 году может достигнуть четырех миллионов человек.

Кроме того, депутат выступил против приема в колледжи на основе результатов ОГЭ, предложив вместо этого учитывать средний балл в аттестате. По его словам, в противном случае среднее специальное образование со временем станет элитарным и усилит социальное расслоение.

Ранее Миронов предлагал полностью отменить плату за образование в вузах для будущих педагогов, медиков, инженеров и ученых.