Массовый переход вузов на новую систему образования начнется в 2027 году

Массовый запуск новой системы высшего образования в России начнется в 2027-2028 учебном году. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил ТАСС

«Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет», — пояснили в ведомстве.

Ведущие вузы страны при этом перейдут на обновленную модель уже в 2026-2027 учебном году. Президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта еще в мае 2023 года. Его протестировали в шести университетах, включая МАИ, МИСиС и Санкт-Петербургский горный университет.

Новая система устанавливает три уровня: базовое высшее образование — от четырех до шести лет обучения, специализированное — от одного до трех лет, профессиональное — аспирантура. Она заменит формат «бакалавр — магистр».

Ранее в Госдуме предложили сделать первое образование для некоторых профессий бесплатным. В их число вошли педагоги, медики, инженеры и ученые.