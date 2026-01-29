Депутат Пилипенко отметила, что новая система высшего образования позволит более четко выстраивать карьерную траекторию

В системе высшего образования России грядут значительные перемены, в рамках которой планируется не просто изменение сроков обучения, но и переработка содержания образовательных программ для усиления их фундаментальности. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН обозначила преимущества новой системы.

«Преимущество новой системы в том, что появляются специальности, а не направления подготовки. Сам студент и работодатель теперь понимают, на кого учится молодой человек, кем он будет работать», — сообщила представительница. Это поможет более четко выстраивать карьерную траекторию.

Новая система предполагает, что после получения специальности можно будет углубить подготовку, что является заимствованием из советской практики с усилением магистратуры, как это принято в Болонской системе. Сроки обучения будут различаться в зависимости от направления: например, по инженерным специальностям — пять или шесть лет, по IT-технологиям — четыре или пять лет.

Однако, по мнению депутата Госдумы Олега Смолина, российским вузам будет непросто быстро перестроиться на новые образовательные программы.