Сегодня 22:14 Польза или вред? Почему важно не переборщить с подготовкой ребенка к первому классу Педагог Капалкина: ранняя подготовка к школе может пойти ребенку на пользу Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Геннадий Онищенко

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Современные дети стали все чаще приходить в школу уже с багажом знаний, который раньше только осваивали в первом классе. Что стоит за этими изменениями — гаджеты, иные подходы родителей или особенности нового поколения? И помогает ли ранняя подготовка или, наоборот, вредит? Об этом — в материале 360.ru.

Умнее или подготовленнее? На изменения обратил внимание заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщило РИА «Новости». Он отметил, что сегодня дети, приходя учиться в школу, зачастую уже умеют читать и писать. «Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся. Когда я пришел в первый класс, я на первом уроке писал букву „а“, то есть я начинал учить алфавит. Сегодня мы говорим, что в первый класс ребенок должен прийти, уже умея читать и считать», — сказал Онищенко. И все-таки академик РАН добавил, что образование является для ребенка тяжелым трудом, поэтому важно избегать перегрузок. По мнению экспертов, дело не в том, что новое поколение детей стало умнее в биологическом смысле. Основные причины — в том, что меняется весь мир и, в частности, родительские подходы.

Фото: РИА «Новости»

«На мой взгляд, дети просто стали подготовленнее. И велика вероятность, что родители начали по-другому относиться к этому вопросу. Они стали больше беспокоиться и тревожиться относительно того, чтобы в школе у их ребенка все было хорошо», — сказала в беседе 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. Чтобы дать сыну или дочери преимущество, мать или отец начинают обучать его чтению и счету задолго до школы. Но здесь же и кроется подвох.

Давайте подумаем, что потом дает эта заблаговременная подготовленность? Практика показывает, что потом дети все равно выравниваются. И иногда чрезмерная подготовленность приводит к тому, что у ребенка теряется интерес к обучению, а учителю становится сложнее строить педагогический процесс, потому что один уже читает, другой — не читает. Надежда Резенова

Сензитивные периоды: почему важно не торопиться Психолог напомнила о существовании сензитивных периодов развития — временных промежутков, когда мозг наиболее восприимчив к освоению определенным навыков. «Не зря у нас есть так называемые сензитивные периоды развития, то есть чувствительные периоды развития. В школу мы идем именно в семь лет, потому что в этот момент созревают определенные участки мозга, позволяющие учиться и писать, и читать, и определенным образом различать звуки», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Если начать обучение слишком рано, ребенок может испытывать трудности и стресс, даже если формально он овладел навыками. И не менее важными здесь становятся другие аспекты готовности к школе.

Важно не переборщить с тревожной и контролирующей родительской частью, которая хочет, чтобы ребенок был лучше, успешнее. Важнее сохранить его психологическое и эмоциональное здоровье, а также чтобы ребенок был подготовлен к школе физически, чтобы умел управлять своим телом, был способен высидеть на уроке. Надежда Резенова

Когда раннее чтение — во благо Однако если ребенок сам проявляет интерес к чтению и письму, если обучение происходит без принуждения и даже в игровой форме, ранние навыки могут стать прочным фундаментом для дальнейшего развития. «Когда я пришла в школу, я уже умела читать, писать и считать. Если ребенку создать условия, в которых он будет в интересной среде с этими знаниями, то, конечно же, это все будет только на пользу», — сказала 360.ru лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» Юлия Капалкина.

Фото: РИА «Новости»

Одним из ключевых факторов, меняющих детей, педагог назвала цифровизацию. Подрастающее поколение с раннего детства окружено гаджетами, что формирует совершенно иной тип восприятия информации.

Новое поколение детей — совсем другое. Трудно сказать, что они не читают совсем. Они просто не читают то, что нам надо. Но в целом они читают большое количество визуальной текстовой информации, просто в более коротком виде. Юлия Капалкина