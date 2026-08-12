Педагог из Тулы Коржанец призвала родителей не превращать август в марафон занятий

Скоро начнется новый учебный год, и родители будущих первоклассников волнуются, как сделать так, чтобы их дети пошли в школу с интересом и без лишнего стресса. Учитель начальных классов и руководитель студии свободного рисования Kids Point Алла Коржанец поделилась с «ТСН24» советами, как правильно подготовить ребенка к школе.

Коржанец считает, что не стоит превращать август в марафон занятий. Попытка за последний месяц «догнать» все, что ребенок якобы не успел освоить до школы, может привести к эмоциональному напряжению. Достаточно заниматься один-два раза в неделю, настраивая ребенка на новый школьный период.

Успешное обучение зависит не столько от академических знаний, сколько от психологической готовности ребенка. Важно, чтобы будущий первоклассник умел слушать взрослого, выполнять простые инструкции, концентрироваться на задании, общаться со сверстниками и не боялся задавать вопросы.

Еще один важный навык — самостоятельность. Алла Коржанец рекомендует доверять ребенку простые бытовые дела: собирать рюкзак, выбирать одежду, убирать игрушки, готовить рабочее место для творчества. Это помогает ребенку чувствовать себя увереннее и легче адаптироваться к школьной жизни.

Творчество также играет важную роль в развитии будущего школьника. Рисование развивает мелкую моторику, внимание, воображение, пространственное мышление и усидчивость. Кроме того, творческие занятия помогают детям выражать эмоции и справляться с волнением.

Коржанец советует не пугать детей школой. Фразы вроде «Вот пойдешь в школу — узнаешь», «В школе с тобой никто церемониться не будет» или «Там уже не до игр» могут вызывать страх еще до начала занятий. Лучше рассказывать ребенку о школе как о месте, где он найдет новых друзей, узнает много интересного и научится тому, чего пока не умеет.