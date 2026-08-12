Психолог Кузьминская указала на главную ошибку родителей первоклассников

Родители нередко учат дошкольников читать, писать и считать, записывают их на кружки и переживают из-за пробелов в знаниях. Однако готовность к школе определяется не только этим. Важнее, чтобы ребенок умел слушать инструкции, ждать очереди, просить помощи и взаимодействовать со сверстниками.

Кузьминская посоветовала развивать самостоятельность, внимание и умение соблюдать договоренности. Отсутствие навыка чтения не означает, что ребенок не готов к первому классу. Трудности с правилами, общением и ограничениями могут стать более серьезной проблемой.

Если дошкольник сам хочет учиться, интерес стоит поддержать, но не превращать занятия в обязательную ежедневную работу. Развивать нужные навыки помогают настольные игры, чтение, конструкторы и сюжетно-ролевые игры. Они учат ребенка вниманию, соблюдению правил и умению завершать начатое.